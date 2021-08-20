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Энтони Маки сыграет главную роль в четвертом фильме про Капитана Америку
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Сегодня в 11:08

Энтони Маки сыграет главную роль в четвертом фильме про Капитана Америку

Актер Энтони Маки, сыгравший Сокола в фильмах киновселенной Marvel, исполнит главную роль в четвертом фильме про Капитана Америку.

Глава студии Кевин Файги не раскрывает детали сделки и название киноленты. Пока неизвестно, появится ли в фильме Себастьян Стэн в роли Баки Барнса, а также Крис Эванс — Стив Роджерс, который был Капитаном Америкой, но в финале четвертых «Мстителей» передал свой щит Соколу.

Сценарий к новому фильму напишет создатель сериала «Сокол и Зимний солдат» Малкольм Спеллман и штатный сценарист шоу Далан Муссон. Кто станет режиссером, пока неизвестно.

Источник: daily.afisha.ru

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