Энтони Маки сыграет главную роль в четвертом фильме про Капитана Америку

Глава студии Кевин Файги не раскрывает детали сделки и название киноленты. Пока неизвестно, появится ли в фильме Себастьян Стэн в роли Баки Барнса, а также Крис Эванс — Стив Роджерс, который был Капитаном Америкой, но в финале четвертых «Мстителей» передал свой щит Соколу.





Сценарий к новому фильму напишет создатель сериала «Сокол и Зимний солдат» Малкольм Спеллман и штатный сценарист шоу Далан Муссон. Кто станет режиссером, пока неизвестно.





Актер Энтони Маки, сыгравший Сокола в фильмах киновселенной Marvel, исполнит главную роль в четвертом фильме про Капитана Америку.