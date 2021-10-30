Экспаты из Дании, Италии и Индии о том, чем их удивил Казахстан

Марко Северио, предприниматель, блогер





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James Pounder, ректор университета De Montfort





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Йеспер Франсел, 54 года, родной город — Копенгаген, генеральный менеджер Rixos Borovoe





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Arjun Nair, 30 лет, manager в KPMG in Central Asia





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Несколько лет назад в Риме я познакомился с девушкой из Казахстана. Она была в деловой поездке. В 2018 году я прилетел в Алматы по ее приглашению, а сейчас она моя супруга.Я влюбился в природу Казахстана. Еще мне очень нравится Алматы — это удобный город для жизни, он не дорогой и с не таким большим количеством пробок. К тому же это зеленый город со множеством деревьев и парков.Здесь я хорошо себя чувствую — местные люди вежливые и дружелюбные. Друзья тут никогда не откажут в помощи. Это особый менталитет — вы помогаете друг другу, держитесь вместе, и это здорово.В Казахстане много возможностей. Здесь можно открыть свое дело с минимальными вложениями. Главное — идея. В Казахстане ценят не возраст, а ум и желание работать.В 2019 году в Алматы проходила всемирная конференция QS — организации, которая оценивает университеты и составляет ежегодные рейтинги. Я был ее председателем. Это было моим первым знакомством с Казахстаном, тогда я мало знал о стране. На протяжении недели мы жили здесь с женой. Я помню фразу, которую тогда сказал ей: «Это хорошее место. Мы бы могли здесь жить». И вот два года спустя, я здесь.Я побывал во многих местах по всему миру. Есть страны, в которых принято всегда улыбаться. За этим часто ничего не стоит. В Казахстане же не всегда можно увидеть улыбку на лицах, но, когда знакомишься с людьми поближе, понимаешь глубину их характера. Это мне и нравится, не поверхностная дружелюбность, а глубина личности.Казахстан — одно из лучших мест, о котором знают далеко не все. К примеру, в прогнозе погоды от SkyNews — крупнейшего канала Великобритании, не упоминается ни одного города Казахстана. Мир только начинает узнавать о вашей стране, и я уверен, ему понравится то, что он увидит.Мне и моей семье нравятся люди в Казахстане, их гостеприимство.Казахстан быстро развивается. В последний раз я был здесь в 2013 году, с тех пор столица стала больше в 2 раза. Когда я приехал впервые, «Хан Шатыр» был окраиной города, а сейчас это его центр. Меня удивило, как за короткий срок в Казахстане провели Международную выставку Expo-2017 и построили много новых зданий.В Казахстане много интересных традиций. К примеру, местные свадьбы отличаются от тех, что проходят у меня на Родине. Если там большая свадьба — это 50-60 человек, то в Казахстане 300 человек — это маленькое мероприятие. Моей дочери особенно интересна культура, связанная с лошадьми. Она надеется, что сможет прокатиться на них, когда будет здесь.В 2018 году я был рекомендован коллегой из KPMG Switzerland для работы почтовым оператором в крупном проекте в Казахстане. Я посчитал, что это интересная возможность, и в ноябре того года отправился в Казахстан, как часть проекта. А в августе 2019 года я перешел из KPMG in India в KPMG in Central Asia.Люди в Казахстане теплые. Под этим словом я подразумеваю их постоянную готовность помочь, несмотря на языковые сложности.Я бывал на свадебных мероприятиях в разных странах, но в Казахстане они отличаются от всего, что видел. Мне понравилось быть на казахской свадьбе. Здесь хорошо относятся к гостям — я даже почувствовал себя частью семьи. В Индии свадьбы проходят быстро. Здесь же часто устраивают два мероприятия: со стороны жениха и со стороны невесты. Празднование может продолжаться несколько дней.