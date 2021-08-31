​​​​​​​Ректор университета De Montfort о жизни в Казахстане, людях и миксе разных культур

В 2019 году в Алматы проходила всемирная конференция QS — организации, которая оценивает университеты и составляет ежегодные рейтинги. Я был ее председателем. Это было моим первым знакомством с Казахстаном, тогда я мало знал о стране. На протяжении недели мы жили здесь с женой. Я помню фразу, которую тогда сказал ей: «Это хорошее место. Мы бы могли здесь жить». И вот два года спустя, я здесь.Мне приятно быть в Алматы. Также я заинтересован развитием университета De Montfort в Казахстане.Это своего рода миссия — сделать так, чтобы De Montfort University приобрел репутацию института с превосходным качеством обучения и высоким уровнем трудоустройства выпускников.

Одна из особенностей нашего университета — возможность провести один год учебы в Великобритании

Мы обеспечиваем академические стандарты, которые приняты в университете в Британии.Чаще всего студенты и их родители хотят от университета двух вещей — хороших преподавателей и трудоустройства. Я могу сказать, что De Montfort University удостоен золотой награды в рамках программы Teaching Excellence Framework — это самый высокий уровень качества в Великобритании. Также у университета высокий уровень трудоустройства выпускников. Мы предлагаем такие же условия для всех поступивших в наш университет.В их рамках я рассказываю об университете и возможностях, которые он дает.Обучение в De Montfort University полностью англоязычное. Для нас важно, чтобы студенты могли воспринимать всю информацию, что дают им преподаватели. Поэтому мы предлагаем Foundation Year — подготовительный год, в рамках которого учим будущих студентов академическому английскому языку и вводным дисциплинам, например: Introduction to Business. Общая продолжительность учебы — четыре года.Одна из особенностей нашего университета — возможность провести один год учебы в Великобритании.Есть страны, в которых принято всегда улыбаться. За этим часто ничего не стоит. В Казахстане же не всегда можно увидеть улыбку на лицах, но, когда знакомишься с людьми поближе, понимаешь глубину их характера. Это мне и нравится, не поверхностная дружелюбность, а глубина личности.Еще хочу отметить, что люди в Казахстане либеральные. Неважно, христианин ты или мусульманин — к тебе относятся с пониманием и уважением.Мне также нравится микс культур. В 2019 году я посетил шоу, на котором все национальности, что живут в Казахстане, исполняли традиционные танцы. Я удивился, когда увидел «танец золотого дракона» — раньше я наблюдал его только в Гонконге.

Казахстан — одно из лучших мест, о котором знают далеко не все

В ней нет иерархии, мы все друзья, которых объединила преданность работе и развитию университета.К примеру, в прогнозе погоды от SkyNews — крупнейшего канала Великобритании, не упоминается ни одного города Казахстана. Мир только начинает узнавать о вашей стране, и я уверен, ему понравится то, что он увидит.Это было необычно, но мясо действительно вкусное. Кстати, люди в Казахстане подтянутые — думаю, тут дело в продуктах, которыми вы питаетесь.Я буду здесь до тех пор, пока De Montfort University не станет вузом высшего уровня.Я верю, что впереди много великих возможностей.