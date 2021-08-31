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​​​​​​​Ректор университета De Montfort о жизни в Казахстане, людях и миксе разных культур
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Сегодня в 18:40

​​​​​​​Ректор университета De Montfort о жизни в Казахстане, людях и миксе разных культур

James Pounder, ректор университета De Montfort

О переезде

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В 2019 году в Алматы проходила всемирная конференция QS — организации, которая оценивает университеты и составляет ежегодные рейтинги. Я был ее председателем. Это было моим первым знакомством с Казахстаном, тогда я мало знал о стране. На протяжении недели мы жили здесь с женой. Я помню фразу, которую тогда сказал ей: «Это хорошее место. Мы бы могли здесь жить». И вот два года спустя, я здесь.

Мне приятно быть в Алматы. Также я заинтересован развитием университета De Montfort в Казахстане.

О деятельности

Сейчас моя деятельность сосредоточена на том, чтобы построить универститет, который станет самым престижным вузом в Казахстане. Это своего рода миссия — сделать так, чтобы De Montfort University приобрел репутацию института с превосходным качеством обучения и высоким уровнем трудоустройства выпускников.

О De Montfort University

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De Montfort University предлагает программы в области бизнеса и права. Мы обеспечиваем академические стандарты, которые приняты в университете в Британии.

Чаще всего студенты и их родители хотят от университета двух вещей — хороших преподавателей и трудоустройства. Я могу сказать, что De Montfort University удостоен золотой награды в рамках программы Teaching Excellence Framework — это самый высокий уровень качества в Великобритании. Также у университета высокий уровень трудоустройства выпускников. Мы предлагаем такие же условия для всех поступивших в наш университет.

Одна из особенностей нашего университета — возможность провести один год учебы в Великобритании


Мы часто проводим «открытые дни». В их рамках я рассказываю об университете и возможностях, которые он дает.
Обучение в De Montfort University полностью англоязычное. Для нас важно, чтобы студенты могли воспринимать всю информацию, что дают им преподаватели. Поэтому мы предлагаем Foundation Year — подготовительный год, в рамках которого учим будущих студентов академическому английскому языку и вводным дисциплинам, например: Introduction to Business. Общая продолжительность учебы — четыре года.

Одна из особенностей нашего университета — возможность провести один год учебы в Великобритании.

О людях

Я побывал во многих местах по всему миру. Есть страны, в которых принято всегда улыбаться. За этим часто ничего не стоит. В Казахстане же не всегда можно увидеть улыбку на лицах, но, когда знакомишься с людьми поближе, понимаешь глубину их характера. Это мне и нравится, не поверхностная дружелюбность, а глубина личности.

Местные дружелюбные, они всегда готовы помочь. Еще хочу отметить, что люди в Казахстане либеральные. Неважно, христианин ты или мусульманин — к тебе относятся с пониманием и уважением.

Мне также нравится микс культур. В 2019 году я посетил шоу, на котором все национальности, что живут в Казахстане, исполняли традиционные танцы. Я удивился, когда увидел «танец золотого дракона» — раньше я наблюдал его только в Гонконге.

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Я нашел здесь отличную команду. В ней нет иерархии, мы все друзья, которых объединила преданность работе и развитию университета.

О Казахстане

Меня удивил Алматы. Здесь есть все, что нужно для комфортной жизни.

Казахстан — одно из лучших мест, о котором знают далеко не все. К примеру, в прогнозе погоды от SkyNews — крупнейшего канала Великобритании, не упоминается ни одного города Казахстана. Мир только начинает узнавать о вашей стране, и я уверен, ему понравится то, что он увидит.

Казахстан — одно из лучших мест, о котором знают далеко не все


В Казахстана я впервые попробовал конину. Это было необычно, но мясо действительно вкусное. Кстати, люди в Казахстане подтянутые — думаю, тут дело в продуктах, которыми вы питаетесь.

О планах

Мои личные планы тесно связаны с развитием университета. Я буду здесь до тех пор, пока De Montfort University не станет вузом высшего уровня.

Я верю, что впереди много великих возможностей.

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