Генеральный менеджер Rixos Borovoe о жизни в Казахстане и местных традициях

За плечами Йеспера Франсела много лет работы в индустрии гостеприимства и гостиничном бизнесе. Три года из них он провел в Казахстане, работая над такими отелями, как Radisson Hotel Astana и Park Inn by Radisson, а несколько месяцев назад был назначен генеральным менеджером Rixos Borovoe. Мы поговорили с ним о жизни в Казахстане, местных людях и традициях.









О переезде

Впервые я приехал в Казахстан в 2010 году. Перед Рождеством у меня был отпуск, и мы с семьей проводили его в Болгарии. В это время мне позвонили и попросили приехать в Казахстан — сказали, что здесь возникли сложности. Я согласился и приехал на время, чтобы помочь с работой отеля Radisson в Нур-Султане. Но через несколько месяцев, когда я уже был готов улетать на проект в Россию, меня попросили остаться. Так мое первое пребывание в Казахстане продлилось три года.

Мне понравилось работать в Казахстане и, когда появилась возможность, я был рад вернуться.

О людях

Мне и моей семье нравятся люди в Казахстане, их гостеприимство. Здесь я работал с одной из лучших команд за всю мою карьеру, получил интересный опыт. Нашел много друзей, с которыми до сих пор поддерживаю связь — многие уже поздравили меня с возвращением. Среди них не только казахстанцы, но и люди со всего мира. Казахстан — страна в которой сочетаются разные люди и культуры.

О работе и отеле Rixos Borovoe



Я слежу за тем, чтобы отель функционировал на высоком уровне, работаю с командой над сервисом, стараюсь привносить изменения, постоянно улучшать качество работы. Считаю, что развитие никогда не заканчивается, над ним необходимо постоянно работать.





Мне нравится гостиничный бизнес. Я люблю разговаривать с людьми, видеть, что они счастливы и довольны. Работа в отеле — это постоянные изменения. Здесь всегда что-то происходит, и мне это по душе.

В Rixos Borovoe есть все, о чем можно мечтать. Скоро зимний сезон, у нас будет много развлечений: катания на лошадях, возможность прокатиться на лыжах и сноуборде, большие горки, хаски, а к рождеству пригласим Санта-Клауса. Еще к Новому Году мы проведем большое празднование в отеле, с разным меню в ресторанах.

В Rixos Borovoe есть все, о чем можно мечтать

Летом также есть большое количество развлечений: гости могут заняться вейкбордингом, каякингом, поплавать на лодке, поучаствовать в велосипедной прогулке. Для маленьких посетителей постоянно открыт детский клуб Rixy. Есть SPA-салоны, которые предлагают массаж, хамам, плавательный бассейн и сауны. И, конечно, виды, которые я считаю одними из самых красивых в Казахстане.

О Казахстане



Казахстан быстро развивается. В последний раз я был здесь в 2013 году, с тех пор столица стала больше в 2 раза. Когда я приехал впервые, «Хан Шатыр» был окраиной города, а сейчас это его центр. Меня удивило, как за короткий срок в Казахстане провели Международную выставку Expo-2017 и построили много новых зданий.

В этой части Казахстана суровая погода. Это связано даже не с холодом, а скорее с продолжительностью зимы, она начинается рано и заканчивается поздно.





В Казахстане много интересных традиций. К примеру, местные свадьбы отличаются от тех, что проходят у меня на Родине. Если там большая свадьба — это 50-60 человек, то в Казахстане 300 человек — это маленькое мероприятие. Моей дочери особенно интересна культура, связанная с лошадьми. Она надеется, что сможет прокатиться на них, когда будет здесь.

Национальные кухни также отличаются. Здесь чувствуется смесь разных культур, есть частичка корейской кухни, немного от русских блюд, чувствуется влияние восточной кулинарии. Мы пробовали бешпармак и почти все блюда национальной кухни мне понравились.

Рекомендую посетить Боровое и еще одно must see место — Чарынский каньон и горы в Алматы. Я хочу также посетить Байконур.

Надеюсь, что останусь здесь на долгий период. Хочу увидеть как развивается отель и показать хорошие результаты.