«Люди здесь теплые», — иностранец о жизни в Казахстане и местных традициях

Менеджер KPMG in Central Asia Arjun Nair рассказал о жизни в Казахстане, местной погоде, людях и традициях.

О переезде и людях

Я работаю в KPMG последние семь лет. В 2018 году я был рекомендован коллегой из KPMG Switzerland для работы почтовым оператором в крупном проекте в Казахстане. Я посчитал, что это интересная возможность, и в ноябре того года отправился в Казахстан, как часть проекта. А в августе 2019 года я перешел из KPMG in India в KPMG in Central Asia.

В 2018 году я провел большую часть времени в Нур-Султане, успел узнать немного о местных людях и их культуре. Но особенно запомнились зимы. Они здесь холодные. Я не ожидал температуры ниже, чем -25 градусов.

А вот люди в Казахстане теплые. Под этим словом я подразумеваю их постоянную готовность помочь, несмотря на языковые сложности. У меня есть несколько друзей здесь. Однажды они пригласили меня на семейный ужин. На тот момент я еще не ел конины, поэтому они приготовили борщ. Люди дружелюбные и приветливые, мне нравится это.

О работе в KPMG Central Asia

Моя нынешняя позиция в KPMG Central Asia — менеджер по стратегии и операциям KPMG in Central Asia. Я возглавляю проекты в различных секторах, мои основные направления деятельности включают транспорт и логистику, почту, курьерскую доставку, экспресс-доставку, работу с металлургической и горнодобывающей промышленностью и правительством. Я отвечаю за общую реализацию проекта в соответствии с объемом работ и отношениями с клиентами.



Я работал в Индии, Монголии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Казахстане. Менеджерская составляющая везде похожа, но в каждой стране есть свои культурные отличия. От случая к случаю меняются объем работы и ожидаемые результаты.







Работа менеджера дает возможность мыслить вне рамок, постоянные вызовы позволяют расти в профессиональном плане. Это ведет к новым проектам, каждый из которых по-своему уникален, ожиданиям и сложностям.



Могу сказать, что работа позволяет мне узнать больше об уникальности этого мира и его возможностях.

KPMG Central Asia дает мне возможность поработать с разными странами — Россией, Украиной, Узбекистаном, Азербайджаном и их рынками. Каждая страна представляет собой свою часть большой картины.

О Казахстане

Перед отъездом мне говорили, что здесь холодно. У меня была куртка, которая защищает до -20 градусов. Думал ее будет достаточно. Как только прибыл, понял, что ошибался.

Меня удивляет, как люди купаются в проруби при температуре -25 градусов. Это за гранью моего понимания, как кто-то способен на такое.

Небольшая сложность для меня — языковой барьер. Магазины и аптеки я посещаю с Google Translate, а документы для меня переводит команда. Спасибо ей за это.





Я немного попутешествовал по Казахстану зимой. Посетил Шымбулак, катался на лыжах. Горы там очень красивые. Видел Большое Алматинское озеро. Также был в Боровом, а по работе навещал Экибастуз. Тогда попробовал поездку на поезде.

О традициях

Я бывал на свадебных мероприятиях в разных странах, но в Казахстане они отличаются от всего, что видел. Мне понравилось быть на казахской свадьбе. Здесь хорошо относятся к гостям — я даже почувствовал себя частью семьи. В Индии свадьбы проходят быстро. Здесь же часто устраивают два мероприятия: со стороны жениха и со стороны невесты. Празднование может продолжаться несколько дней.

Национальная еда обильная. Поев один раз, можно ходить сытым целый день. Пробовал бешпармак. Мне понравились манты. В Индии есть похожее блюдо — momo. Еще люблю плов. В моей родной стране тоже много блюд из риса, например бирьяни. Плов, тяжелая еда. Я предпочитаю оставлять его на вечер субботы, чтобы потом можно было отдохнуть. Когда только приехал, я не ел много мяса. Сейчас все изменилось.

О планах

Хочу попробовать искупаться в проруби. Из мест, хотел бы посетить Чарынский каньон и озеро Кайынды. Планирую посмотреть на Большое Алматинское озеро — летом. Заинтересовал Мангыстау с его природными достопримечательностями.

В профессиональном плане буду продолжать свою работу здесь. В перспективе хотел бы пораньше выйти на пенсию и стать предпринимателем в своей стране.