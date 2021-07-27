«Здесь ценят ум и желание работать», — итальянец о жизни в Казахстане

Марко Северио, 28 лет, предприниматель, блогер, @marcoseverio

О переезде и деятельности

Несколько лет назад в Риме я познакомился с девушкой из Казахстана. Она была в деловой поездке. В 2018 году я прилетел в Алматы по ее приглашению, а сейчас она моя супруга.





Я влюбился в природу Казахстана. Еще мне очень нравится Алматы — это удобный город для жизни, он не дорогой и с не таким большим количеством пробок. К тому же это зеленый город со множеством деревьев и парков.

Недавно я открыл цех по производству кофе. Закупаю зерно в Голландии. Там большой ассортимент из Африки, Эфиопии и Бразилии. Здесь его обжариваю и продаю.

Развиваю свой бренд одежды, создаю кастомную одежду с нашивками из Louis Vuitton, Dior и других премиум-брендов. Мне кажется, что кастомизация сейчас важна, ведь она отличает нас от других.

Также веду блог об итальянской кухне. Ее здесь любят и стараются адаптировать под местные условия.

О Казахстане

Здесь я хорошо себя чувствую — местные люди вежливые и дружелюбные. Друзья тут никогда не откажут в помощи. Это особый менталитет — вы помогаете друг другу, держитесь вместе, и это здорово.

В Казахстане ценят не возраст, а ум и желание работать.







Традиционная казахская кухня интересная. Она сохранилась еще с тех пор, когда казахи кочевали. Блюда простые, но при этом вкусные и полезные.





Мне нравится путешествовать по Казахстану. Я посетил Кольсай и Кайынды, был на Чарынском каньоне и Большом Алматинском озере. Заезжал в Караганду, Шымкент, Тараз и Нур-Султан.

В Казахстане много возможностей. Здесь можно открыть свое дело с минимальными вложениями. Главное — идея. В Казахстане ценят не возраст, а ум и желание работать.

О русском и казахском языках

Когда я прилетел в Казахстан, то знал только несколько фраз: «Здравствуйте», «До свидания» и «Можно Wi-FI?». Русский язык очень сложный, и я не сразу решился его изучать. Мне повезло найти хорошего учителя, с ним мы начинали с самых простых слов. И уже через шесть месяцев я смог бегло разговаривать, хотя с грамматикой еще есть проблемы.





Казахский язык, я знаю не так хорошо. Все слова я выучил на практике, в поездках по Таразу и Шымкенту. В Алматы же практики казахского языка почти нет. Казахский язык для меня легче, чем русский. Он мягкий в произношении и этим похож на итальянский.

О планах

Я остаюсь в Казахстане. Буду развивать свой бизнес и путешествовать по стране.

В планах выучить казахский и разговаривать с местными на их родном языке.

Сейчас занят подготовкой к открытию своего ресторана. Он начнет работу в следующем году.