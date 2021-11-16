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Эда Ширана назвали лучшим исполнителем на европейской премии MTV
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Сегодня в 11:06

Эда Ширана назвали лучшим исполнителем на европейской премии MTV

Эд Ширан одержал победу в номинации «Лучший исполнитель» на премии MTV European Music Awards. Церемония награждения прошла в Будапеште на спортивной арене имени Ласло Паппа.

Песня британского певца Bad Habits также победила в категории «Лучшая песня». Его соперниками были Джастин Бибер, Doja Cat, Оливия Родриго, Lil Nas X, Бибер и The Kid Laroi.

Певец Макс Барских стал лучшим российским исполнителем по версии премии. Вместе с ним на эту номинацию выдвинули Мусю Тотибадзе, диджея Imanbek, Мари Краймбрери и Slava Marlow.

В хип-хоп-категории главный приз получила Ники Минаж, лучшую электронную музыку признали за авторством французского диджея и продюсера Дэвида Гетты, а лучшим рок-исполнителем стала итальянская группа Måneskin.

Кей-поп-группа BTS забрала награды сразу в четырех категориях — «Лучшая группа», «Лучший поп-исполнитель», «Лучший кей-поп-исполнитель» и «Лучшая фан-база».

Полный список лауреатов MTV European Music Awards можно посмотреть здесь.

Источник: daily.afisha.ru

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