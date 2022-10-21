Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
disney-pokazal-novyy-treyler-mul-tfil-ma-strannyy-mir
Disney показал новый трейлер мультфильма «Странный мир»
105
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:53

Disney показал новый трейлер мультфильма «Странный мир»

В сети появился новый трейлер мультфильма «Странный мир», который выйдет на экраны кинотеатров 23 ноября. Картину выпустит анимационная студия Disney.



Мультфильм расскажет о трех поколениях семьи Клейд: легендарном деде-путешественнике Егере, бесследно пропавшем в одной из своих экспедиций, его сыне Серчере, который грезит славой отца, и внуке-подростке Итане.

Режиссером мультфильма выступил Дон Холл, автор «Города героев» и «Райи и последнего дракона», который работал также над «Моаной», «Энканто», «В гости к Робинсонам» и другими анимационными лентами.

Источник: daily.afisha.ru

б2.png

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В праздничные дни общественный транспорт будет работать в усиленном режиме
1769
Открытие экопункта приема мусора
1564
В Казахстане появится собственная федерация киберспорта
2368
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.