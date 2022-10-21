Disney показал новый трейлер мультфильма «Странный мир»

В сети появился новый трейлер мультфильма «Странный мир», который выйдет на экраны кинотеатров 23 ноября. Картину выпустит анимационная студия Disney.

Мультфильм расскажет о трех поколениях семьи Клейд: легендарном деде-путешественнике Егере, бесследно пропавшем в одной из своих экспедиций, его сыне Серчере, который грезит славой отца, и внуке-подростке Итане.

Режиссером мультфильма выступил Дон Холл, автор «Города героев» и «Райи и последнего дракона», который работал также над «Моаной», «Энканто», «В гости к Робинсонам» и другими анимационными лентами.

Источник: daily.afisha.ru



