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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Деньги по-женски. 10 предпринимательниц о бизнесе в столице
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Сегодня в 11:50

Деньги по-женски. 10 предпринимательниц о бизнесе в столице

Асель Адил, город — Нур-Султан, основатель бренда ADILI, @asseladil, @adili.kz


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Мои ценности — в первую очередь, семья и дети. Считаю бизнес третьим ребенком, своим детищем. Меня делают счастливее достижения. Когда ставлю определенные цели по саморазвитию и развитию бизнеса и достигаю их. Вдохновляют и приносят радость отзывы клиентов, покупателей, особенно тех, кто находится за пределами Казахстана.

Подробнее здесь.

Фирия Галиева, родной город — Самара, основатель компании, бизнесмен, @firiya_galiyeva


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Не трачу время на вещи, которые требуют много усилий, но дают низкий результат. Предпочитаю четкое попадание в цель и невероятно большой эффект. Никому не позволяю относиться к себе с пренебрежением. Потому что знаю, сколько я в себя вложила. Если подобное случается, сразу ставлю человека на место.

Подробнее здесь.

Ольга Крюкова, родной город — Темиртау, директор Высшей школы дизайна и моды, стилист-имиджмейкер, @shkola_mody


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Я живу работой. Но открыла для себя понимание того, что у человека должно быть пять интересов. Мои интересы: семья, работа, друзья, встречи, спорт, прогулки, путешествия.

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Жанара Байжулдинова, родной город — Семей, президент Фонда Жанары Байжулдиновой, владелец Hostel Astana


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У меня высокие планки, я достаточно амбициозна. При этом я предпочитаю быть, а не казаться. Предпочитаю сказать правду, какой бы они ни была. Притворяться и делать вид, что все лучше, чем есть, я не люблю. Многим людям это во мне не нравится.

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Бибигуль Укбаева, родной город — Москва, врач, директор клиники


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Главные принципы в жизни — искренность, порядочность и честность. Чехов сказал: «Прав тот, кто искренен». Дело моей жизни — делать людей здоровыми и красивыми. Мне приносит удовольствие то, что я полезна.

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Айгуль Сатжан, родной город — Караганда, основатель туристической компании «Гелиос»


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Мне нравится творческий процесс, и я понимаю, что могла бы быть в творчестве. Но я очень рада, что попала именно в туристическую среду. Потому что мне нравится общаться с людьми, давать им возможность видеть новые страны, знакомиться с новыми людьми, я получаю от этого огромное удовольствие.

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Ольга Ким, родной город — Талдыкорган, генеральный директор и основатель компании BROSH, арт-директор KFW Astana


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Мне кажется, я трудоголик. Я легкая на подъем и за идею готова свернуть горы. На первом месте у меня стоит семья, на втором — работа. Потому что работа занимает 50% моей жизни, иногда даже 60. Это то любимое дело, в котором я себя реализовываю. Работа — мой самый первый ребенок, который родился еще до того, как я вышла замуж, поэтому я живу своей семьей и работой.

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Ольга Шислер, родной город — Актау, руководитель студии красоты Diamond Studio

Я целеустремленная. Если хочу чего-то достичь, я добьюсь этого, даже когда все против меня. Когда ты ставишь цель, твой путь как будто освещается. Но основная ценность в моей жизни — это любовь. Мне кажется, если бы каждый человек на земле дарил любовь и получал ее в ответ, все были бы счастливы.

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Меруерт Жунусбек, родной город — Джамбул, основатель центра коммуникативного развития «Ника»

Я человек, который никогда не сдается перед сложностями. Иногда ситуация кажется безвыходной, но у меня всегда есть завтра. Как говорит Скарлетт О'Хара: «Сегодня я лучше лягу спать и подумаю об этом завтра». Что бы в моей жизни ни происходило, какие бы сложные моменты ни были, я не впадаю в состояние депрессии.

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Айжан Кусаинова, родной город — Темиртау-Караганда, генеральный директор сети химчисток Crystal, кофейни COFFEE NOVA

У меня в приоритете семья. Очень люблю общение с детьми, когда ты не учишь с ними уроки, а когда вы просто вместе гуляете, разговариваете.

Так как есть работа, муж и четверо детей, в последнее время я начинаю ценить моменты, когда остаюсь одна дома и могу спокойно почитать. Я активный, целеустремленный и позитивный человек. Моя любимая поговорка: все, что ни случается, все к лучшему. Считаю, что из любой ситуации можно найти выход.

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