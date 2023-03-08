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Counter-Strike 2 выйдет уже в марте 2023 года
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Новости

Сегодня в 14:04

Counter-Strike 2 выйдет уже в марте 2023 года

Counter Strike: Global Offensive на движке Source 2 будет доступен уже в марте 2023 года. Скорее всего, это будет новая игра, которая выйдет под названием Counter-Strike 2. Однако официальных анонсов пока не было.

Пока ожидается, что Valve выпустит не полноценную, а бета-версию Counter-Strike 2. В крайнем случае ее релиз может состояться 1 апреля. Источники утверждают, что в версии игры на Source 2 все серверы будут поддерживать тикрейт 128, на котором проводятся турниры в CS:GO — в матчмейкинге игры проходят на серверах с тикрейтом 64.

Источник: cybersport.ru

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