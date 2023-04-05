Cколько зарабатывают и тратят проектные менеджеры в Казахстане и Узбекистане

Познакомились со специалистами по проектному менеджменту из разных стран Центральной Азии и узнали о том, сколько денег им нужно для комфортной жизни.





Сардор Хамдамов, 31 год, город — Ташкент, проектный менеджер

О себе

Я работаю проектным менеджером в банке. Мои основные задачи: разработка продуктов, их реализация и управление проектом до стадии его полноценного запуска.

По совместительству работаю в актуарной организации. Совладелец небольшого проекта в сфере дизайна, архитектуры и строительства.

Заработная плата​

В среднем со всех источников выходит около 3500$-4000$ в месяц. Сумма зависит от сезона в разных сферах деятельности и выполнения поставленных результатов.

Накопления





Ежемесячно около 100$ откладываю на форс-мажорные случаи. Также каждый месяц сохраняю 500-600$ на отдых за границей.

Все свободные средства инвестирую в наращивание активов: около 1000$ в месяц. Когда-то начинал с 10$. В начале выглядело не привлекательно, но со временем получалось больше и лучше. Главное правило денег: они всегда должны работать на вас.

Жилье





Мы живем в собственном жилье, поэтому за аренду не платим. Есть ипотека, но ее рассматриваем как инвестицию, так как планируем сдавать недвижимость в аренду. На ее оплату уходит около 600$ в месяц.

На коммунальные услуги уходит 150$ в месяц с учетом оплаты налогов на имущество и землю.

За безлимитный интернет мы отдаем 14$ в месяц.

Транспорт





Обслуживание автотранспорта стоит в среднем 250$ в месяц. Это бензин, замена расходных материалов и так далее.

Продукты





На продукты в среднем мы тратим около 250$ в месяц.

Развлечения





По выходным посещаем разные парки, площадки, кафе. Приоритет отдается заведениям с детскими площадками. Примерный расход — около 100$ в неделю.

Дополнительные расходы

Одежду закупаем в основном через турецкие сайты. На двух детей, жену и меня уходит в среднем 100$-150$ в месяц.

На оплату садика расходуем 280$ в месяц.

На прочие расходы вроде обедов, мелких покупок в магазине в течение дня тратим около 170$ в месяц.

Еще около 100$ в месяц уходит на непредвиденные расходы.

Бюджет





Управление личными финансами — это как бизнес. Либо ты анализируешь и оптимизируешь расходы для достижения целей, либо не управляешь своими финансами. И тогда возникает хаос в расходах, которые начинают превышать доходы. Поэтому я веду бюджет с 2014 года в Excel.

Основные показатели таблицы: планирование доходов и расходов на год, установка целей и установление сумм накопления и инвестирования для достижения поставленных целей.

Лайфхаки для комфортной жизни в столице

Со временем жить в большом мегаполисе становится тяжелее, потому что возникает конкуренция на рынке труда и предпринимательства. Поэтому нужно всегда развивать свои скиллы, постоянно обучаться чему-то новому и стараться не отставать от технологического бума.

Аида Изтлеу, 27 лет, город — Алматы, Project Manager, @aidakaisarkyzy

О себе

Я работаю в компании «Первое кредитное бюро» в должности Project Manager. В мои обязанности входит ведение IT-проектов.

Заработная плата​

Моя работа — основной и единственный источник дохода. Заработная плата — больше 500 000 тенге — 1100$ в месяц.

Накопления

Стараюсь ежемесячно собирать процентов 30% от дохода на депозите для будущей квартиры или ипотеки. Финансовыми инвестициями не занимаюсь.

Жилье

Аренда квартиры мне обходится в 160 000 тенге — 351$.

За домашний интернет я плачу 5000 тенге — 11$ в месяц и еще 4000 тенге — 9$ за сотовую связь.

Транспорт





В основном я пользуюсь общественным транспортом, но иногда могу ездить и на такси. В месяц у меня уходит около 20 000 тенге — 44$.

Продукты





Я покупаю продукты в больших супермаркетах. Здесь в одной локации можно купить все необходимое. В месяц трачу 50 000 тенге — 110$.

Развлечения





Это самая маленькая часть моих расходов. В основном деньги уходят на посиделки в ресторанах.

Дополнительные расходы

Мои покупки преимущественно состоят из одежды или обуви, но это только перед началом нового сезона.

Из других дополнительных расходов — помощь родителям и посещение поликлиник.

Бюджет





Я веду свой бюджет в мобильном приложении Coin Keeper. Иногда мониторю данные в приложении Kaspi Bank.

Лайфхаки для комфортной жизни

Отдавайте предпочтение общественному транспорту, так как стоимость такси слишком высокая.

Научитесь заказывать продукты через доставку. Так вы будете экономить больше времени.

Занимайтесь спортом один-два раза в неделю. Сидячий образ жизни вредит позвоночнику.

Денис Мирошкин, 24 года, город — Алматы, Project Manager, linkedin





О себе

Я переехал в Алматы из Минска. Работаю менеджером проектов в «Первом кредитном бюро».

В мои обязанности входит оценка, анализ и реализация IT-проектов, коммуникация с командой и заказчиком, а также поддержка уже реализованных продуктов.

Заработная плата​

Основной доход получаю на рабочем месте, дополнительных источников нет. Он составляет более 500 000 тенге — 1100$.

Накопления





Мой основной принцип: жить, а не выживать. Я стараюсь не ограничивать себя ни в чем, только в случае непредвиденных расходов.

Откладываю деньги только в случае необходимости, например, когда нужно заменить крупную технику или перед отпуском. Инвестирую только в себя, в развитие своего потенциала.

Жилье





Аренда квартиры и коммунальные платежи обходятся в сумму не более 160 000 тенге — 351$.

Транспорт





Каждый месяц кладу 2000 тенге — 5$ на карту ONAY.

Дополнительные расходы

Периодически перевожу деньги родителям в Беларусь.

В регулярные расходы добавился еще тренажерный зал. Это стоит 15 000 тенге — 33$ в месяц.

Бюджет





Бюджет я планирую на месяц, исходя из регулярных трат. Планирую, что могу позволить себе купить из одежды, курсов или отложить деньги для чего-то большего, например, на отпуск.

Если позволяю себе больше, чем запланировал, начинаю чем-то жертвовать. Как в методологии Scrum: Если нужно срочно реализовать задачу во время спринта, откажись от другой, чтобы взять в работу более важную.

Лайфхаки для комфортной жизни в столице

Совет для тех, кто собирается переехать в мегаполис: держите себя в руках. В первое время нужно освоиться, найти друзей, возможно, потратить больше денег на развлечения. Но после нужно жить по средствам, при этом стараясь улучшать свой уровень жизни, жертвуя чем-то другим.





Цифры указаны по курсу обмена на 02.04.2023.