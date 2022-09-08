Что показали на сентябрьской презентации Apple

Apple Watch Series 8
— дизайн, интерфейс и основные функции из Series 7
— датчик температуры. Во сне измерения происходят раз в пять секунд
— новые гироскоп и акселерометр
— благодаря чипам более высокой точности и частоты работы Apple Watch теперь могут автоматически определять признаки автокатастрофы и оповещать службы спасения о случившемся. Компания провела множество краш-тестов, учитывая различные виды авария
— 18 часов работы от батареи и новый режим энергосбережения, который позволяет часам работать до 36 часов — экран выключится, однако часы по-прежнему будут отслеживать шаги
— у базовой модели четыре цвета — синий, серебристый, красный и «Звездная пыль»
— поддержка международного роуминга у модели c сотовой связью
— циферблаты Nike будут доступны на всех моделях Apple Watch
— в продаже с 16 сентября в США. Три месяца подписки Fitness+ в подарок.
Обновление Apple Watch SE
— три цвета: серебро, черный и «Звездная пыль»
— дизайн и размеры от Series 4,5 и 6
— обновленная задняя панель
— обновленные гироскоп и акселерометр от Apple Watch Series 8. С детекцией автокатастроф
— в продаже с 16 сентября в США.
Apple Watch Ultra
— корпус из титана и сапфировое стекло
— самый большой дисплей в истории Apple Watch — 49 миллиметров
— дизайн для использования в перчатках
— дополнительная кнопка на левой стороне корпуса, которая, например, помогает быстро переключаться между стадиями марафона
— второй динамик для большей громкости
— до 60 часов работы в режиме энергосбережения и 36 часов при рядовом использовании
— новые ремешки с использованием титана для разных типов спорта — в том числе плавания
— новый циферблат, разработанный специально для спортсменов — с максимум полезной информации на одном экране. Его яркость можно регулировать с помощью Digital Crown
— GPS стандарта L1+L5 — для более точного отслеживания в больших городах
— обновленное приложение компаса
— встроенная сирена, которую слышно на расстоянии до 180 метров
— приложение для измерения глубины. Поддержка погружения до 100 метров
— экран пригоден в том числе для глубоких погружений — он может показывать всю сервисную информацию, включая температуру воды и маршрут
— система из трех микрофонов для передачи голоса даже в сложных условиях
— в продаже с 23 сентября в США. Все модели стоят 799 долларов.
AirPods Pro 2
— чип H2 для подключения для передачи аудио более высокого качества
— обновленный дизайн динамика для более качественного воспроизведения большего качества частот
— персональная настройка бинаурального звука — с учетом формы ушей каждого пользователя
— в два раза меньше шума в режиме шумоподавления — благодаря новому процессору
— новые размеры резиновых заглушек
— режим «адаптированной прозрачности», который убирает неприятные шумы вроде строительных работ, но оставляет важные — голоса людей и звуки приближающихся автомобилей
— до шести часов воспроизведения звука на одном заряде и 30 часов с кейсом
— кейс можно с точностью обнаружить в пространстве. Он также может издавать громкий звук из нового динамика
— зарядка от Lightning, MagSafe и кабеля Apple Watch
— от 249 долларов. В продаже с 23 сентября в США.
iPhone 14 и 14 Plus
— экраны 6,1 и 6,7 дюйма. Яркость до 1200 нит и поддержка Dolby Vision
— у 14 Plus самое большое время работы в истории iPhone
— прошлогодний процессор A15 Bionic в версии, которая использовалась в 13 Pro и 13 Pro Max
— новая 12-мегапиксельная основная камера на 49% лучше улавливает свет при низком освещении. f/1.5 и стабилизация движением сенсора
— фронтальная камера f/1.9 с автофокусом — впервые для селфи-сенсора
— обновленная версия Deep Fusion для более детальных снимков
— Photonic Engine — новый алгоритм, который позволяет в два раза улучшить ночные снимки на всех камерах, включая фронтальную
— Action Mode — новый тип стабилизации для видео, снятого в экстремальных условиях. Использует полный размер сенсора для имитации съемки со штатива или дрог формы стабилизации
— расширенная поддержка eSIM — с быстрым переключением между разными операторами
— в США у iPhone 14 не будет слота для SIM-карты
— те же сенсоры движения, что и в Apple Watch — с автоматическим оповещением об автокатастрофе
— спутниковое SOS-оповещение. Без использования Wi-Fi и интернета. Специальный UI, который покажет, как лучше держать устройство для подключения к спутнику. Пользователь сможет отправлять заготовленные сообщения и свою локацию для служб спасения. Функция будет бесплатной первые два года использования iPhone 14 в США и Канаде
— iPhone 14 от 799 долларов и 14 Plus от 899 долларов. В продаже с 16 сентября. Plus-модель выйдет 7 октября в США.
iPhone 14 Pro и 14 Pro Max
— Apple превратила новый вырез экрана в элемент интерфейса. За счет использования черных пикселей OLED-экрана «динамический остров» постоянно расширяется для показа различной сервисной информации
— новый цвет — «темно-лиловый»
— экраны 6,1 и 6,7 дюйма. 1600 нит яркости с пиком в 2000 нит — рекорд для смартфона. Более тонкие рамки
— постоянно работающий дисплей. Экран становится менее ярким, но работает весь целиком с частотой обновления до 1 Гц
— абсолютно новый процессор A16 Bionic. 6-ядерный центральный процессор с на 20% менее низким потреблением энергии у самых мощных ядер. 16-ядерный процессор для нейросетей и 5-ядерный GPU
— новый процессор для работы с экраном — для интеллектуальной регулировки яркости и частоты обновлений
— основная камера с 48-мегапиксельным сенсором — на 65% больше размера, чем у 13 Pro. f/1.78, линза из 7 элементов, фокусное расстояние 24 мм. 100% пикселей используются для фокусировки
— большую часть времени основная камера снимает 12-мегапиксельные снимки, объединяя пиксели сенсора блоками по 4
— новый сенсор позволяет делать четкие снимки с увеличением 2X — в дополнение к 0,5X, 1X и 3X
— до 50% больше света, чем у iPhone 13 Pro
— съемка ProRAW в 48 мегапикселей — в этом режиме пользователи получают доступ ко всей информации с сенсора — машинное обучение убирает шум
— поддержка Photonic Engine — как у iPhone 14. До 2-3 раз более детальные снимки при низком освещении
— до двух раз более яркая вспышка
— новая 12-мегапиксельная ультраширокая камера — f/2.2, фокусное расстояние 13 мм, улучшенное макро
— поддержка Action Mode для стабилизации видео
— 14 Pro от 999 долларов и Pro Max от 1099 долларов. В продаже с 16 сентября.
Полноценный релиз iOS 16 состоится 12 сентября в США.Источник: tjournal.ru