Что показали на сентябрьской презентации Apple

Apple Watch Series 8

— дизайн, интерфейс и основные функции из Series 7

— датчик температуры. Во сне измерения происходят раз в пять секунд

— новые гироскоп и акселерометр

— благодаря чипам более высокой точности и частоты работы Apple Watch теперь могут автоматически определять признаки автокатастрофы и оповещать службы спасения о случившемся. Компания провела множество краш-тестов, учитывая различные виды авария

— 18 часов работы от батареи и новый режим энергосбережения, который позволяет часам работать до 36 часов — экран выключится, однако часы по-прежнему будут отслеживать шаги

— у базовой модели четыре цвета — синий, серебристый, красный и «Звездная пыль»

— поддержка международного роуминга у модели c сотовой связью

— циферблаты Nike будут доступны на всех моделях Apple Watch

— в продаже с 16 сентября в США. Три месяца подписки Fitness+ в подарок.

Обновление Apple Watch SE

— три цвета: серебро, черный и «Звездная пыль»

— дизайн и размеры от Series 4,5 и 6

— обновленная задняя панель

— обновленные гироскоп и акселерометр от Apple Watch Series 8. С детекцией автокатастроф

— в продаже с 16 сентября в США.

Apple Watch Ultra

— корпус из титана и сапфировое стекло

— самый большой дисплей в истории Apple Watch — 49 миллиметров

— дизайн для использования в перчатках

— дополнительная кнопка на левой стороне корпуса, которая, например, помогает быстро переключаться между стадиями марафона

— второй динамик для большей громкости

— до 60 часов работы в режиме энергосбережения и 36 часов при рядовом использовании

— новые ремешки с использованием титана для разных типов спорта — в том числе плавания

— новый циферблат, разработанный специально для спортсменов — с максимум полезной информации на одном экране. Его яркость можно регулировать с помощью Digital Crown

— GPS стандарта L1+L5 — для более точного отслеживания в больших городах

— обновленное приложение компаса

— встроенная сирена, которую слышно на расстоянии до 180 метров

— приложение для измерения глубины. Поддержка погружения до 100 метров

— экран пригоден в том числе для глубоких погружений — он может показывать всю сервисную информацию, включая температуру воды и маршрут

— система из трех микрофонов для передачи голоса даже в сложных условиях

— в продаже с 23 сентября в США. Все модели стоят 799 долларов.

AirPods Pro 2

— чип H2 для подключения для передачи аудио более высокого качества

— обновленный дизайн динамика для более качественного воспроизведения большего качества частот

— персональная настройка бинаурального звука — с учетом формы ушей каждого пользователя

— в два раза меньше шума в режиме шумоподавления — благодаря новому процессору

— новые размеры резиновых заглушек

— режим «адаптированной прозрачности», который убирает неприятные шумы вроде строительных работ, но оставляет важные — голоса людей и звуки приближающихся автомобилей

— до шести часов воспроизведения звука на одном заряде и 30 часов с кейсом

— кейс можно с точностью обнаружить в пространстве. Он также может издавать громкий звук из нового динамика

— зарядка от Lightning, MagSafe и кабеля Apple Watch

— от 249 долларов. В продаже с 23 сентября в США.

iPhone 14 и 14 Plus

— экраны 6,1 и 6,7 дюйма. Яркость до 1200 нит и поддержка Dolby Vision

— у 14 Plus самое большое время работы в истории iPhone

— прошлогодний процессор A15 Bionic в версии, которая использовалась в 13 Pro и 13 Pro Max

— новая 12-мегапиксельная основная камера на 49% лучше улавливает свет при низком освещении. f/1.5 и стабилизация движением сенсора

— фронтальная камера f/1.9 с автофокусом — впервые для селфи-сенсора

— обновленная версия Deep Fusion для более детальных снимков

— Photonic Engine — новый алгоритм, который позволяет в два раза улучшить ночные снимки на всех камерах, включая фронтальную

— Action Mode — новый тип стабилизации для видео, снятого в экстремальных условиях. Использует полный размер сенсора для имитации съемки со штатива или дрог формы стабилизации

— расширенная поддержка eSIM — с быстрым переключением между разными операторами

— в США у iPhone 14 не будет слота для SIM-карты

— те же сенсоры движения, что и в Apple Watch — с автоматическим оповещением об автокатастрофе

— спутниковое SOS-оповещение. Без использования Wi-Fi и интернета. Специальный UI, который покажет, как лучше держать устройство для подключения к спутнику. Пользователь сможет отправлять заготовленные сообщения и свою локацию для служб спасения. Функция будет бесплатной первые два года использования iPhone 14 в США и Канаде

— iPhone 14 от 799 долларов и 14 Plus от 899 долларов. В продаже с 16 сентября. Plus-модель выйдет 7 октября в США.

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

— Apple превратила новый вырез экрана в элемент интерфейса. За счет использования черных пикселей OLED-экрана «динамический остров» постоянно расширяется для показа различной сервисной информации

— новый цвет — «темно-лиловый»

— экраны 6,1 и 6,7 дюйма. 1600 нит яркости с пиком в 2000 нит — рекорд для смартфона. Более тонкие рамки

— постоянно работающий дисплей. Экран становится менее ярким, но работает весь целиком с частотой обновления до 1 Гц

— абсолютно новый процессор A16 Bionic. 6-ядерный центральный процессор с на 20% менее низким потреблением энергии у самых мощных ядер. 16-ядерный процессор для нейросетей и 5-ядерный GPU

— новый процессор для работы с экраном — для интеллектуальной регулировки яркости и частоты обновлений

— основная камера с 48-мегапиксельным сенсором — на 65% больше размера, чем у 13 Pro. f/1.78, линза из 7 элементов, фокусное расстояние 24 мм. 100% пикселей используются для фокусировки

— большую часть времени основная камера снимает 12-мегапиксельные снимки, объединяя пиксели сенсора блоками по 4

— новый сенсор позволяет делать четкие снимки с увеличением 2X — в дополнение к 0,5X, 1X и 3X

— до 50% больше света, чем у iPhone 13 Pro

— съемка ProRAW в 48 мегапикселей — в этом режиме пользователи получают доступ ко всей информации с сенсора — машинное обучение убирает шум

— поддержка Photonic Engine — как у iPhone 14. До 2-3 раз более детальные снимки при низком освещении

— до двух раз более яркая вспышка

— новая 12-мегапиксельная ультраширокая камера — f/2.2, фокусное расстояние 13 мм, улучшенное макро

— поддержка Action Mode для стабилизации видео

— 14 Pro от 999 долларов и Pro Max от 1099 долларов. В продаже с 16 сентября.

Полноценный релиз iOS 16 состоится 12 сентября в США.