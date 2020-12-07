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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Что мы узнали о TikTok за 2020 год
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Вчера в 22:00

Что мы узнали о TikTok за 2020 год

10 популярных TikTok-каналов в Казахстане и России


Kagiris Twins, @kagiristwins

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Сестры-близняшки Томирис и Наргис — популярные блогеры Казахстана. Ведут Instagram-блог, YouTube-канал и TikTok, где у них почти три миллиона подписчиков.

DWolFSRaY, @datwolfsray

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Молодой студент, который учится на журналиста и записывает видео на канал в TikTok. За ним следят 600 000 подписчиков.

Подробнее здесь.

TikTok: тренды, которые появились в Казахстане и покоряют мир


Raim, @raimkzz

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Трек «Двигаться» казахстанского исполнителя Raim набрал большую популярность в TikTok. Под эту песню пользователи и многие блогеры снимают танец-флешмоб, который первым запустил его друг-исполнитель — Artur. Ролик посмотрели больше миллиона раз.

The Limba ft. Andro, @andro.dragon, @thelimba

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The Limba совместно с Andro выпустил трек X.O, которые также попал в тренды TikTok. Под припев тиктокеры записывают видео с движениями. Ролики сняли блогеры Дина Саева, Клава Кока и многие другие.

Подробнее здесь.

TikTok: какие видео снимать, чтобы попасть в рекомендации


Карина Копбаева, город — Алматы, блогер, @karina_cold

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TikTok — совсем другой. Может быть, и глупый, но жизненный. Главная особенность — это индивидуальность каждого человека. Думаю, в этом вся фишка.

Один из секретов — переделать старый тренд на что-то свое. Все новое — это хорошо забытое старое. Чтобы попасть в рекомендации, можно снять видео на любой трендовый звук в TikTok.

Таир Кали, город — Алматы, блогер, @takatta

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TikTok — крутая платформа для продвижения хорошего контента. Над креативным роликом нужно долго думать, желательно не повторяться. Я придумываю идеи несколько дней. На съемки уходит огромное количество времени, две трети целого дня.

Балжан Мепова, город — Алматы, блогер, @woshibaala

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Снимать и монтировать видео в TikTok максимально легко, как и набрать аудиторию. Наверное, поэтому он так популярен. Тренды появляются день за днем. Чтобы стать известным, не обязательно снимать тренды. В процессе самое главное — добавить что-то от себя или обыграть по-своему. Если всегда повторять все за другими, далеко не уедешь.

Подробнее здесь.

О первом TikTok-хаусе в Казахстане и как меньше чем за сутки набрать 100 000 подписчиков


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На реализацию проекта ушло около двух месяцев, потому что изначально это была просто идея. Мы начали упорно работать. Чтобы просто набрать состав, ушло около трех недель. И мы сами составляли медиаплан, делали это все вместе одной командой.

Мы с продюсером и командой вместе участвовали в выборе дома и теперь живем за городом, под Алматы.

Подробнее здесь.

Как заработать популярность на каверах и заниматься творчеством в TikTok


Арыстан Абильдин, музыкант, @coloritmusic

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В TikTok все происходит быстро. Мои друзья давно мне начали говорить, что мне нужно создать аккаунт. Я поначалу скептически относился к этой идее, но в один день решился и создал аккаунт. Аудитория набралась быстро, за пару месяцев стало больше 100 000 подписчиков. Туда я выкладываю то же самое, что в Instagram, плюс дополнительные видео.

Подробнее здесь.

10 новых звезд TikTok’а в Казахстане


Фаина Фикус, @fikusvkorne

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Молодая девушка из Казахстана, которая снимает смешные видео, связанные с ее жизнью. Она уже популярна, и у нее около 1,4 миллиона подписчиков.

Алихан Толеген, @thisisalihanskii

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Молодой 19-летний парень, который снимает интересные и стильные видео. В его аккаунте свыше 200 тысяч подписчиков.

Азиза Сарсенова, @merandmaid

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Тиктокерша из Алматы, которая снимает милые и веселые видео и скоро наберет свой первый миллион подписчиков. Также она участница Bip House.

Подробнее здесь.

Новое поколение блогеров: 9 самых популярных казахстанцев в TikTok


mr_keks, @mr_keks

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Парень из Алматы, у которого один миллион подписчиков в TikTok. Записывает юмористические и музыкальные видео.

Анастасия Каспер, @anastassiakasper


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Анастасия — блогер из Алматы. Активно снимает видео с друзьями в TikTok. Также ведет YouTube-канал, где рассказывает о себе.

Подробнее здесь.

Кто в тренде: 8 TikTok-блогеров Кыргызстана

Улан, @u1ansky


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Молодой парень из Бишкека снимает юмористические видео для TikTok, где у него больше 100 000 подписчиков. Помимо этого ведет YouTube-канал.

Айсымал Айбашева, @Aybshv


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Айсымал — модель и блогер, участвовала в конкурсе «Мисс Кыргызстан 2019». Больше 250 000 зрителей подписаны на ее TikTok.

Подробнее здесь.

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