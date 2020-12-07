Что мы узнали о TikTok за 2020 год

10 популярных TikTok-каналов в Казахстане и России

Kagiris Twins, @kagiristwins





Сестры-близняшки Томирис и Наргис — популярные блогеры Казахстана. Ведут Instagram-блог, YouTube-канал и TikTok, где у них почти три миллиона подписчиков.

DWolFSRaY, @datwolfsray





Молодой студент, который учится на журналиста и записывает видео на канал в TikTok. За ним следят 600 000 подписчиков.

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TikTok: тренды, которые появились в Казахстане и покоряют мир

Raim,













Трек «Двигаться» казахстанского исполнителя Raim набрал большую популярность в TikTok. Под эту песню пользователи и многие блогеры снимают танец-флешмоб, который первым запустил его друг-исполнитель — Artur. Ролик посмотрели больше миллиона раз.

The Limba ft. Andro,













The Limba совместно с Andro выпустил трек X.O, которые также попал в тренды TikTok. Под припев тиктокеры записывают видео с движениями. Ролики сняли блогеры Дина Саева, Клава Кока и многие другие.

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TikTok: какие видео снимать, чтобы попасть в рекомендации

Карина Копбаева, город — Алматы, блогер,













TikTok — совсем другой. Может быть, и глупый, но жизненный. Главная особенность — это индивидуальность каждого человека. Думаю, в этом вся фишка.



Один из секретов — переделать старый тренд на что-то свое. Все новое — это хорошо забытое старое. Чтобы попасть в рекомендации, можно снять видео на любой трендовый звук в TikTok.

Таир Кали, город — Алматы, блогер,













TikTok — крутая платформа для продвижения хорошего контента. Над креативным роликом нужно долго думать, желательно не повторяться. Я придумываю идеи несколько дней. На съемки уходит огромное количество времени, две трети целого дня.

Балжан Мепова, город — Алматы, блогер,













Снимать и монтировать видео в TikTok максимально легко, как и набрать аудиторию. Наверное, поэтому он так популярен. Тренды появляются день за днем. Чтобы стать известным, не обязательно снимать тренды. В процессе самое главное — добавить что-то от себя или обыграть по-своему. Если всегда повторять все за другими, далеко не уедешь.

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О первом TikTok-хаусе в Казахстане и как меньше чем за сутки набрать 100 000 подписчиков





На реализацию проекта ушло около двух месяцев, потому что изначально это была просто идея. Мы начали упорно работать. Чтобы просто набрать состав, ушло около трех недель. И мы сами составляли медиаплан, делали это все вместе одной командой.



Мы с продюсером и командой вместе участвовали в выборе дома и теперь живем за городом, под Алматы.

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Как заработать популярность на каверах и заниматься творчеством в TikTok

Арыстан Абильдин, музыкант, @coloritmusic





В TikTok все происходит быстро. Мои друзья давно мне начали говорить, что мне нужно создать аккаунт. Я поначалу скептически относился к этой идее, но в один день решился и создал аккаунт. Аудитория набралась быстро, за пару месяцев стало больше 100 000 подписчиков. Туда я выкладываю то же самое, что в Instagram, плюс дополнительные видео.

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10 новых звезд TikTok’а в Казахстане

Фаина Фикус,









Молодая девушка из Казахстана, которая снимает смешные видео, связанные с ее жизнью. Она уже популярна, и у нее около 1,4 миллиона подписчиков.

Алихан Толеген,









Молодой 19-летний парень, который снимает интересные и стильные видео. В его аккаунте свыше 200 тысяч подписчиков.

Азиза Сарсенова,









Тиктокерша из Алматы, которая снимает милые и веселые видео и скоро наберет свой первый миллион подписчиков. Также она участница Bip House.

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Новое поколение блогеров: 9 самых популярных казахстанцев в TikTok





mr_keks,













Парень из Алматы, у которого один миллион подписчиков в TikTok. Записывает юмористические и музыкальные видео.









Анастасия — блогер из Алматы. Активно снимает видео с друзьями в TikTok. Также ведет YouTube-канал, где рассказывает о себе.

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Кто в тренде: 8 TikTok-блогеров Кыргызстана









Молодой парень из Бишкека снимает юмористические видео для TikTok, где у него больше 100 000 подписчиков. Помимо этого ведет YouTube-канал.





Айсымал — модель и блогер, участвовала в конкурсе «Мисс Кыргызстан 2019». Больше 250 000 зрителей подписаны на ее TikTok.

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