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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 новых звезд TikTok’а в Казахстане
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Сегодня в 19:45

10 новых звезд TikTok’а в Казахстане

Фаина Фикус, @fikusvkorne

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Молодая девушка из Казахстана, которая снимает смешные видео, связанные с ее жизнью. Она уже популярна, и у нее около 1,4 миллиона подписчиков.

Гульзана, @_guzi_

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Самая молодая участница Bip House. Снимает смешные видео о своей повседневной жизни. В аккаунте почти 700 тысяч подписчиков.

Алихан Толеген, @thisisalihanskii

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Молодой 19-летний парень, который снимает интересные и стильные видео. В его аккаунте свыше 200 тысяч подписчиков.

Влад Хошин, @vlad.hoshin

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Стал популярен благодаря интересным видеороликам в разных стилях. Каждый новый ролик он снимал в новом образе, тем самым привлекая внимание аудитории. С недавнего времени участник проекта Xo Team House.

Азиза Сарсенова, @merandmaid

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Тиктокерша из Алматы, которая снимает милые и веселые видео и скоро наберет свой первый миллион подписчиков. Также она участница Bip House.

Вайпнот, @vipenot

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Стал знаменитым из-за своего голоса, дикции и постов на казахском языке. Сейчас также знаменит на платформе TikTok за счет смешных и интересных видео.

Таир Калиев, @takatta

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Парень из Алматы, который уже набрал один миллион подписчиков и снимает смешные видео и танцы на популярные треки.

Даулет Абдулов, @thedaqlet

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Стильный парень, снимает смешные видео. Также участник Bip House.

DwolFSRaY, @datwolfsray

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Один из популярных тиктокеров, который снимает брутальные видео. У него уже почти 800 тысяч подписчиков.

Карина Колд, @karina_cold

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Девушка из Алматы,у которой 300 тысяч подписчиков. Она снимает вирусные видео.

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