10 новых звезд TikTok’а в Казахстане





Молодая девушка из Казахстана, которая снимает смешные видео, связанные с ее жизнью. Она уже популярна, и у нее около 1,4 миллиона подписчиков.





Самая молодая участница Bip House. Снимает смешные видео о своей повседневной жизни. В аккаунте почти 700 тысяч подписчиков.





Молодой 19-летний парень, который снимает интересные и стильные видео. В его аккаунте свыше 200 тысяч подписчиков.





Стал популярен благодаря интересным видеороликам в разных стилях. Каждый новый ролик он снимал в новом образе, тем самым привлекая внимание аудитории. С недавнего времени участник проекта Xo Team House.





Тиктокерша из Алматы, которая снимает милые и веселые видео и скоро наберет свой первый миллион подписчиков. Также она участница Bip House.





Стал знаменитым из-за своего голоса, дикции и постов на казахском языке. Сейчас также знаменит на платформе TikTok за счет смешных и интересных видео.





Парень из Алматы, который уже набрал один миллион подписчиков и снимает смешные видео и танцы на популярные треки.





Стильный парень, снимает смешные видео. Также участник Bip House.





Один из популярных тиктокеров, который снимает брутальные видео. У него уже почти 800 тысяч подписчиков.





Девушка из Алматы,у которой 300 тысяч подписчиков. Она снимает вирусные видео.