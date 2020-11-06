Как заработать популярность на каверах и заниматься творчеством в TikTok

Арыстан Абильдин, @coloritmusic

18 лет, родной город — Караганда, музыкант

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Как все начиналось

Я занимаюсь музыкой с детства: в шесть лет меня отдали в музыкальную школу, где я обучался по классу фортепиано и по классу ударных инструментов. Сейчас учусь в колледже искусств в Караганде. Современной музыкой занимаюсь два года.

Все началось с того, что я записывал каверы и начал закидывать их в Instagram. Первый кавер был на трек Лимбы «Обманула», я сыграл его на маримбе — это ударный инструмент. После публикации мне написал Лимба и поддержал, чем и мотивировал продолжать записывать такие каверы.

Также была история, которая вдохновила меня и стала большой мотивацией. Jah Khalib проводил конкурс каверов, в котором я решил поучаствовать. Однажды ночью мне начали звонить друзья и поздравлять, я ничего не понимал. Тогда зашел к Jah Khalib на страницу и увидел, что он выложил пост и отметил меня как победителя. Призовой фонд за первое место был 500 долларов — это круто, но меня смотивировало то, что из 1500 участников люди голосовали за меня. Тогда у меня было 15 000 подписчиков, за тот период выросло до 30 000.

О творчестве

Я хотел создавать свои песни. Первую я записал в феврале 2019 года и выложил во «ВКонтакте». Сначала меня слушали только друзья, а для того чтобы больше людей узнали о моем творчестве, мне нужна была аудитория. Поэтому я усиленно начал развивать свой Instagram-аккаунт, выкладывать видео, каверы, песни. Затем, когда набралось 20 тысяч подписчиков, я начал искать дистрибьюторов, которые бы выпустили мои песни с лицензией на все музыкальные площадки. Но у меня не пошло, прослушиваний было мало. Поэтому я решил продолжить записывать каверы.

Я стараюсь придумать необычные идеи, общаюсь с аудиторией. Сейчас я создаю треки из голосовых сообщений, которые мне присылают друзья и подписчики. До сих пор люди мне отправляют голосовые сообщения просто так в дайрект, я уже привык. Первое время было смешно, но прикольно, что они понимают, что я буду делать из них трек.

Один из голосовых треков я создал совместно с блогерами и музыкантами: Zheka Fatbelly, Ahmad, abdr, Tolebi, dashxxmusic, asiya, Kurantedisa.

Я и сейчас пишу песни, но пока не нашел для себя свой стиль. Скоро у меня выйдет макси-сингл из трех треков, которые я делал на голосовых сообщениях. После выйдет один трек, а потом ЕР.

Мои песни — о любви, некоторые посвящены определенной девушке, подругам. На некоторые меня вдохновляют ситуации вокруг. Однажды мне позвонила подруга и сказала, что ее бросил парень, я дал ей пару советов, а после этого написал песню. Я все зашифровал, не было имен, ничего, но смысл был понятен.

О TikTok

В TikTok все происходит быстро. Мои друзья давно мне начали говорить, что мне нужно создать аккаунт. Я поначалу скептически относился к этой идее, но в один день решился и создал аккаунт. Аудитория набралась быстро, за пару месяцев стало больше 100 000 подписчиков. Туда я выкладываю то же самое, что в Instagram, плюс дополнительные видео.

В TikTok есть функция, когда под звук другие пользователи могут записать видео. У меня был кавер на трек Jony «Ты пари». Это видео набрало более полутора миллиона просмотров, а на музыку сняли свыше 15 000 видео.





В Instagram максимальное количество просмотров набрал кавер трека «Юность», он набрал больше 300 000 просмотров. В этой социальной сети также аудитория растет быстро, месяц назад я благодарил за 20 000, а сейчас уже больше 70 000.

Я недолюбливал TikTok и отказывался его скачивать. Но сейчас мне нравится, что делает TikTok. У меня много с ним идей, пока думаю, как их осуществить. Будет больше оригинальности. Также мы готовим один проект на YouTube с другом. Там будет контент с юмором.