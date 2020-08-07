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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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О первом TikTok-хаусе в Казахстане и как меньше чем за сутки набрать 100 000 подписчиков
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Сегодня в 14:50

О первом TikTok-хаусе в Казахстане и как меньше чем за сутки набрать 100 000 подписчиков

Калиев Таир, 19 лет, город — Алматы, @Takatta

Абдыбеков Салижан, 20 лет, город — Алматы, @Kamikazedboy

Курбанов Олжас, 21 лет, город — Алматы, @Olzhasiass

Вайпнот, город — Нур-Султан, @Vipenot

Абдулов Даулет, 19 лет, город — Темиртау, @TheDaqlet

Сарсенова Азиза, 20 лет, город — Актобе, @Merandmaid

Конысбаев Айбек, 25 лет, город — Алматы, @Beka_flacko

Луна, город — Атырау, @lunadymccall

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О команде


Даулет. Я самый младший в команде. Моя изюминка в том, что я на все соглашаюсь, я легкий на подъем. Все безбашенные действия происходят именно надо мной. Один из самых безумных поступков — попросить у прохожей бабушки ее номер телефона и пригласить погулять.

Луна. Я творческий человек и люблю танцевать и находиться в окружении таких же талантливых ребят.

Салижан. Я абсурдный, хочу продвигать этот образ. Я тоже творческий, танцую с шести лет.


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Олжас. В TikTok в основном продвигаю видео с юмором, жизненные ситуации, которые происходят в семье, с друзьями, в компании. Мой образ — интроверт.

Айбек. Я в этой команде самый дикий.

Vipenot. Я не раскрываю своего имени. Меня знают под псевдонимом Vipenot. В основном я снимаю видео для казахскоязычной аудитории, продвигаю патриотизм.

Таир. Создать TikTok-хаус было моей идеей, я собрал эту команду. Рассказал ребятам, и меня все поддержали. До создания TikTok-хауса мы были знакомы, с некоторыми несколько месяцев, с другими пять-шесть лет.


Как все начиналось


 Таир. Мне написали насчет рекламной интеграции чипсов, и я приехал к человеку, который сейчас является нашим продюсером. Мы поговорили, и я подумал, что хочу работать с ним. Потом познакомил с командой и поделился идеей о TikTok-хаусе.

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На реализацию проекта ушло около двух месяцев, потому что изначально это была просто идея. Мы начали упорно работать. Чтобы просто набрать состав, ушло около трех недель. И мы сами составляли медиаплан, делали это все вместе одной командой.

Мы с продюсером и командой вместе участвовали в выборе дома и теперь живем за городом, под Алматы.

Меньше чем за сутки мы набрали 100 000 подписчиков. Спустя 10 дней их стало 250 000. В первый день мы выложили четыре ролика о том, что открылись. После того как выложили видео, в течение первого часа было около 1000 просмотров. Когда проверили вечером, уже было полмиллиона просмотров и 70 000 подписчиков. Мы были в шоке, потому что ожидали 10 000-15 000 человек. Мы не делали рекламу, тем более в TikTok нельзя настроить таргет, как, например, в Instagram. Единственное, мы выкладывали анонсы у себя в сториз.


О принципах и как попасть в хаус


Таир. Есть темы, на которые мы никогда не будем снимать видео — религия, политика, ущемление чьих-либо прав, расизм, национализм.

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Мы не равняемся на другие TikTok-хаусы, хотим снимать уникальный контент, поэтому не смотрим других блогеров. Но если есть какой-то тренд и нужно снять, мы снимаем и просто адаптируем под себя.

В членах команды для нас важно, какие они люди, какой контент создают. Конкретного критерия для того, чтобы попасть в хаус, в виде количества подписчиков или взноса нет. Мы хотим создать дом со своими правилами, законами и атмосферой и дарить людям радость и веселье.


О деятельности


Таир. Официально это наша работа.

Первый контракт в TikTok-хаусе мы заключили на полгода. В первый месяц определяется состав команды. У нас есть еще немного времени, чтобы подумать, кого добавить. В конце первого месяца останутся те, кто будет с нами до конца этого года.

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К нам обращается много людей по поводу сотрудничества с брендами и музыкальными лейблами. Мы думаем, как правильно это сделать и стоит ли это того.

Пока мы единственный и первый TikTok-хаус в Казахстане. Но мы будем рады и поддержим, если откроется еще один.

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