О первом TikTok-хаусе в Казахстане и как меньше чем за сутки набрать 100 000 подписчиков

О команде



Как все начиналось







О принципах и как попасть в хаус



О деятельности

Моя изюминка в том, что я на все соглашаюсь, я легкий на подъем. Все безбашенные действия происходят именно надо мной. Один из самых безумных поступков — попросить у прохожей бабушки ее номер телефона и пригласить погулять.Я тоже творческий, танцую с шести лет.Мой образ — интроверт.Меня знают под псевдонимом Vipenot. В основном я снимаю видео для казахскоязычной аудитории, продвигаю патриотизм.Рассказал ребятам, и меня все поддержали. До создания TikTok-хауса мы были знакомы, с некоторыми несколько месяцев, с другими пять-шесть лет.Мы поговорили, и я подумал, что хочу работать с ним. Потом познакомил с командой и поделился идеей о TikTok-хаусе.Мы начали упорно работать. Чтобы просто набрать состав, ушло около трех недель. И мы сами составляли медиаплан, делали это все вместе одной командой.Спустя 10 дней их стало 250 000. В первый день мы выложили четыре ролика о том, что открылись. После того как выложили видео, в течение первого часа было около 1000 просмотров. Когда проверили вечером, уже было полмиллиона просмотров и 70 000 подписчиков. Мы были в шоке, потому что ожидали 10 000-15 000 человек. Мы не делали рекламу, тем более в TikTok нельзя настроить таргет, как, например, в Instagram. Единственное, мы выкладывали анонсы у себя в сториз.Но если есть какой-то тренд и нужно снять, мы снимаем и просто адаптируем под себя.Конкретного критерия для того, чтобы попасть в хаус, в виде количества подписчиков или взноса нет. Мы хотим создать дом со своими правилами, законами и атмосферой и дарить людям радость и веселье.В первый месяц определяется состав команды. У нас есть еще немного времени, чтобы подумать, кого добавить. В конце первого месяца останутся те, кто будет с нами до конца этого года.Мы думаем, как правильно это сделать и стоит ли это того.Но мы будем рады и поддержим, если откроется еще один.