CEO Сингапурского инвестиционного фонда Paladigm Capital о том, что такое доверительное управление и как инвестировать с помощью профессионалов

Олжас Жиенкулов — профессиональный инвестор с многолетним опытом. Мы узнали у него о том, как работает доверительное управление и почему начинающим инвесторам стоит обратиться к специалистам.





Олжас Жиенкулов, 32 года, город — Сингапур, СЕО Paladigm Capital Pte Ltd, основатель Tesla Capital, сооснователь UMAY Angels Club, @olzhas_tesla, Telegram





О себе

В моей семье всегда царил культ знаний и образования. Мама отправила меня на учебу в Алматинский физико-математический лицей №166. Я был уверен, что делом моей жизни станет ядерная физика. Планировал поступать на факультет ядерного синтеза.

На тот момент было очевидно, что мир нуждается в более продвинутых источниках энергии, а наука и поиск передовых решений казались единственным путем к решению этой проблемы. Со временем я осознал, что технологии без инвестиций мало что решают, особенно в странах, где мало капитала. Ученые могут позволить себе идти только в те сферы науки, куда приходят инвесторы. Так пришло понимание, что я буду больше полезен обществу как профессионал в инвестиционной сфере.

После десятого класса я поехал в Великобританию, подтянул английский и получил местный аттестат. Хорошие оценки и высокие результаты позволили поступить на факультет управления в один из лучших вузов — City University of London по программе «Болашак».

Сегодня я основатель и председатель Правления Сингапурского инвестиционного фонда Paladigm Capital. Это лицензированная управляющая компания, ведущая деятельность в Республике Сингапур и регулируемая Агентством по Денежно-Кредитному Регулированию страны.

Также я основатель Сингапурской венчурной инвестиционной компании Tesla Capital. Через нее мы поддержали ряд стартапов ранней стадии, которые потенциально трансформируют общества, в которых оперируют. Среди проектов: Smart Satu Global, Clockster, CTOgram, Relog.

У меня больше 15 лет опыта в области управления активами, страхования, инвестиционной и брокерской деятельности, венчурного инвестирования, финансового моделирования.

Что такое доверительное управление

Доверительное управление — это форма управления капиталом, в которой клиент сохраняет за собой владение активами, но доверяет ведение профессионалу. Простыми словами: вы открываете счет на свое имя и даете ограниченную доверенность вашему инвестиционному советнику на покупку и продажу финансовых инструментов.

По миру, услуги доверительного управления предоставляются либо инвестиционными банками, к примеру, Goldman Sachs или Credit Suisse, либо специализированными регулируемыми компаниями по управлению активами. В прошлом такие услуги могли оказываться и брокерами, но от этой практики начали отходить, так как она создает конфликт интересов.

В Казахстане индустрия доверительного управления начала активно развиваться относительно недавно. На это повлиял рост благосостояния и более равномерное распределение капитала. Кроме того, волатильность последних лет привела многих инвесторов к пониманию, что лучше не тратить время и ресурсы на управление деньгами, доверить это профессионалам, а самим сфокусироваться на бизнесе.

На рынке появляется большое количество независимых компаний, которые оказывают услуги профессионального доверительного управления. В основном они регулируются Международным Финансовым Центром «Астана» под лицензией Managing Investments или эквивалентной ей.

Услугу доверительного управления оказываем и мы. Paladigm Capital регулируется одним из ведущих регуляторов в мире — Monetary Authority of Singapore и относится к числу лидеров в Казахстане.

Доверительное управление у многих независимых управляющих начинается с 50 000-100 000 долларов. Это связано с регуляторными требованиями и стоимостью ведения счета. Кроме того, с меньшим капиталом от управляющего будет мало толку, так как «поле для маневров» будет небольшим, а правильно составленный портфель из ETF принесет практически идентичную доходность. В мире ниша до 50 000 долларов занята робо-советниками, которых в Казахстане пока нет. Сейчас мы разрабатываем такой сервис.

Оптимальный срок инвестирования — от года. Короткие сроки связывают руки управляющего, а стратегиям нужно время, чтобы показать себя в условиях рыночной волатильности.

Как правильно выбрать управляющего

Лицензия. У управляющего должна быть лицензия от понятного регулятора и именно на те услуги, которые вам предлагают.

Хранение активов. Обязательно изучите всю цепочку хранения ваших денег и активов. Мы храним деньги в ведущих банках и кастодианах Сингапура напрямую на имя клиента.

История управления. Попросите у вашего управляющего аудированное подтверждение компетентности в вопросах управления деньгами.

Популярная ошибка — требование гарантированной доходности. Ни один управляющий не может и по закону не должен гарантировать вам доходность. Воспринимайте такие утверждения, как красный флаг. Управляющий может только прогнозировать.

Популярная ошибка — требование гарантированной доходности



Ошибочно выбирать управляющего, который обещает более высокую доходность без подтверждения прогнозов и предоставления аудированной истории управления.

Важно помнить, что комиссии — это мотивация. Комиссии управляющего обычно имеют две составляющие, но имеется много вариаций в зависимости от стратегии. Первая — фиксированная. Многие берут процент от активов под управлением, например, 1% в год. Вторая — комиссия за успех. Например, 10% от чистой прибыли в год либо процент от прибыли поверх какого-то бенчмарка вроде S&P 500.

Каким должен быть современный инвестор

Современный инвестор должен понимать, что его капитал — один из инструментов демократии. Люди всегда «голосуют кошельком»: от покупки определенных финансовых инструментов до выбора партнеров. Это понимание привело к росту популярности ESG-метрик в инвестировании — замера «эффекта», который та или иная компания оказывает на мир. Знание «эффекта» ваших инвестиций поможет стать лучшим инвестором.





Сегодня инвестору необходимо хорошо понимать систему регулирования финансовых институтов и систему хранения активов. Это поможет в анализе не только доверительных управляющих, но и в целом в инвестиционной деятельности, включая анализ и выявление мошеннических сделок и предложений.

Советы начинающим

Начинать нужно сейчас. И не обязательно с большой суммы. Инвестирование поможет увидеть вашу профессиональную и личную деятельность в новом свете.

Для начала опишите цель вашего портфеля. Визуализация конечной цели поможет вам с формированием стратегии и дисциплиной. Опираясь на нее, поймите свои пожелания по доходности.

Далее опишите риск-параметры. Спросите себя, на какую просадку портфеля вы готовы в течение последующих 12 месяцев. Это должна быть цифра, с которой вы можете спокойно спать. Сделайте проверку реалистичности параметров. Если ваш ориентир по доходности сильно отличается от риск-аппетита, то у вас нереалистичные параметры.

Если вы решили работать без профессионалов, изучите ETF. Покупка индивидуальных акций и облигаций без опыта и достаточного капитала приведет к плохим результатам.