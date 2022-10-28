CD Projekt Red выпустит ремейк первого «Ведьмака» на Unreal Engine 5

CD Projekt Red начал работу над ремейком первой игры из серии «Ведьмак», выпущенной в 2007 году.

Игра будет создана с нуля на движке Unreal Engine 5. Сейчас проект находится на ранней стадии разработки.

За него отвечает польская студия Fool’s Theory, принимавшая участие в создании Baldur’s Gate III, Divinity: Original Sin 2 DLC’s и Hellblade: Senua’s Sacrifice. CD Projekt Red будет осуществлять «полный творческий надзор».

Разработчики обещают подойти к ее ремейку с «максимальной тщательностью и вниманием к деталям». Даже приблизительные сроки релиза не уточняются.

Источник: daily.afisha.ru