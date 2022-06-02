Более 500 человек приняли участие в масштабном велопробеге в столице Казахстана

29 мая в Нур-Султане состоялся велопробег Orange BeNeLux Bicycle Tour, инициированный Посольством Королевства Нидерландов и организованный Казахстанской федерацией велосипедного спорта и Казахстанской федерацией триатлона при поддержке Акимата столицы. Общая дистанция составила 12 километров. Маршрут начался у Mega Silk Way на улице Ақмешіт и далее продолжился по улицам города.

Всего более 500 человек приняли участие в велопробеге. Мероприятие приурочено к приближающемуся празднованию Всемирного дня велосипеда, который отмечается ежегодно 3 июня. Orange BeNeLux Bicycle Tour состоялся с целью продвигать следующие идеи:

— использование велосипеда детьми и взрослыми в качестве транспорта и средства для повышения физической культуры

— здоровый образ жизни, профилактику заболеваний, развитие толерантности, взаимопонимания и социального объединения

— использование велосипеда как средство укрепления физического и психического здоровья, а также благополучия среди всех членов общества, а также развитие в обществе культуры езды на велосипеде

— повышение безопасности дорожного движения и ее интеграцию в устойчивую мобильность, а также планирование и проектирование транспортной инфраструктуры.