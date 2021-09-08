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BMW представила концепт электромобиля, который может быть полностью переработан
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Сегодня в 10:17

BMW представила концепт электромобиля, который может быть полностью переработан

На автошоу IAA Mobility в Мюнхене BMW представила хэтчбек i Vision Circular. Он создан из переработанных материалов и на 100% пригоден для переработки. Электромобиль планируют выпустить к 2040 году.

Кузов электромобиля выполнен из переработанного алюминия, бамперы — из вторично используемого пластика. Шины электромобиля сделаны из натурального каучука.

Все элементы салона были изготовлены с применением трехмерной печати: в частности, из биоматериала распечатали V-образную переднюю панель с деталями из древесины и руль. Панель и другие детали соединены с помощью шнуров и других «умных» креплений, которые позволили отказаться от использования клея.

Также производитель откажется от лакового покрытия, кожи и хрома в пользу материалов из биологически чистого сырья.

Технические характеристики концепта BMW не раскрыла. Отмечается лишь, что батареи электромобиля могут не только приводить его в движение, но и питать энергией другие устройства.

Источник: incrussia.ru

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#экология #переработка #мюнхен #автомобиль #bmw
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