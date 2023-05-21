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Blue Origin Джеффа Безоса выиграла контракт НАСА на строительство модуля для отправки людей на Луну
71
Главный

Сегодня в 11:09

Blue Origin Джеффа Безоса выиграла контракт НАСА на строительство модуля для отправки людей на Луну

Компания Blue Origin, которая принадлежит одному из богатейших людей планеты Джеффу Безосу, выиграла контракт НАСА на разработку космического корабля, который доставит астронавтов на Луну.

Стоимость контракта превышает 3,4 млрд долларов, однако Blue Origin намерена потратить около 7 млрд. Недостающую сумму компания оплатит сама.

Blue Origin не единственная компания, выигравшая контракт. Над проектом она будет работать вместе с Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic и Honeybee Robotics. Однако компания Безоса возглавляет разработку.

Источник: daily.afisha.ru

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#nasa #космос #джеффбезос #луна #blueorigin
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