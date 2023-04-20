Blackpink вошли в Книгу рекордов Гиннесса по количеству просмотров на YouTube-канале

Южнокорейская группа Blackpink установила мировой рекорд по числу просмотров на YouTube. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на управляющую компанию музыкантов YG Entertainment.

Официальный канал группы на YouTube превысил 30 миллиардов просмотров. Blackpink обогнали даже канадского певца Джастина Бибера. YouTube-канал южнокорейских исполнительниц был создан в июне 2016 года. Сейчас на него подписаны 86,9 млн человек.

Это уже 21 рекорд Blackpink, установленный в Книге рекордов Гиннеса. Ранее группа была отмечена как первый женский KPop-коллектив, занявший первое место в британском чарте альбомов, и как самая популярная в мире девичья группа на Spotify.

Источник: daily.afisha.ru