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Бизнес за рубежом. 7 центральноазиатских стартапов, которые развиваются в Китае, Японии и Южной Корее
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Сегодня в 17:45

Бизнес за рубежом. 7 центральноазиатских стартапов, которые развиваются в Китае, Японии и Южной Корее

Рассказываем о стартаперах из Центральной Азии, которые развивают свои проекты в Китае, Японии, Южной Корее и в других странах Восточной Азии.



Бекназар Абдикамалов, AMI LABS PTE. LTD

Бекназар Абдикамалов

Главная цель стартапа Ami — делать людей счастливыми и продуктивными. Для этого у компании есть два главных решения: ментальное здоровье и Рerformance coaching — забота о продуктивности сотрудников.

Компании покупают у AMI подписку для своих работников и получают доступ к приложению. У молодых людей уже есть клиенты во Вьетнаме, Южной Корее и Индонезии.​

Подробнее о со-основателе стартапа можно почитать по ссылке.


Еркежан Жолдасова, Hired Valley

еркоша

Платформа Hired Valley позволяет студентам, выпускникам и молодым специалистам находить зарубежные стажировки в любой точке мира и получать работу в топовых корпорациях. Основатель стартапа — Еркежан, родом из Казахстана.

В основном, платформой пользуются жители стран Центральной Азии и СНГ. Однако девушка переехала в Южную Корею, чтобы продвигать стартап в странах Восточной Азии.


Рустем Акишбеков, Robo Wunderkind

Рустем Акишбеков

В 2013 году студент КазНУ — Рустем Акишбеков, изучавший информационные системы, перевелся по своей специальности в Венский технический университет. В этом же году парень создал робота, которого можно собирать своими руками и программировать даже дошкольнику.

Уже в конце 2013 года Рустем совместно с другим казахстанцем Юрой Левиным приняли участие в конкурсе «Построй свой бизнес». Ребята вошли в пятерку финалистов и получили грант в размере $10 000.

Экосистема Robo Wunderkind включает в себя модульные наборы для робототехники, приложение для кодирования, библиотеку контента с более чем 100 уроками open & go и профессиональное развитие. Это международная компания, которая основную деятельность ведет в Австрии, а производство находится в Китае.


Артур Шин

Артур Шин

Источник фотографии: nur.kz

Молодой казахстанец выиграл в конкурсе бизнес-идей, организованном секретариатом Форума сотрудничества «Центральная Азия — Республика Корея». За право реализовать свой проект боролись восемь групп, объединивших порядка 70 человек.

За свою идею — организацию полезных наборов для беременных женщин, казахстанец и шесть членов его команды получили около $3500.


Максим Кливенко, Zensoft

Максим Кливенко.jpg

Сооснователь международной IT-компании Zensoft. Все началось с небольшого стартапа в столице Кыргызстана, сегодня компания работает в пяти странах. В 2015 году открылся головной офис Zensoft в Сан-Франциско, затем в Беларуси, а в 2018 году — в Тель-Авиве и Гонконге.


Вероника Ли, Borderless

Вероника Ли

Девушка из Ташкента в 17 лет поступила в New York University и выбрала филиал в Абу-Даби, так как там можно было получить полный грант на обучение. В 2019 году переехала в Японию.

Сегодня Вероника развивает свой проект об учебе и работе за рубежом — Borderless.


Элеонора Кырбиева, EduKation Korea

Элеонора.jpg

Элеонора родом из города Каракол. Она студентка университета UNIST в Южной Корее. Совместно с другом Досболом Касымовым основала образовательный стартап.

EduKation — это консалтинговый стартап, цель которого — помочь старшеклассникам и студентам университетов стран Центральной Азии поступить в южнокорейские университеты. Компания помогает студентам с выбором подходящего университета, подготовкой документов, подготовкой к экзаменам, собеседованиям и информационной помощью по прибытии в Южную Корею.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.