Белла Рамси сыграет в исторической драме «Чудовищная красота»

Британская актриса Белла Рамси снимется в исторической драме «Чудовищная красота». Она сыграет начинающего драматурга, служащего при дворе английского короля Карла II и страдающего при этом редким заболеванием, из‑за которого ее кожа полностью покрыта волосами.

Режиссером и сценаристом картины выступит актриса Ромола Гарай. В актерский состав фильма войдут также Доминик Уэст, Рут Негга и Фиона Шоу.

Съемки проекта начнутся в сентябре. Ленту будет продюсировать Мэттью Джеймс Уилкинсон из Stigma Films. «Чудовищная красота» расскажет о пути молодого автора при дворе под покровительством актрисы и любовницы монарха.

Источник: daily.afisha.ru