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Baidu запустит полностью беспилотное роботакси в двух городах Китая
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Сегодня в 11:02

Baidu запустит полностью беспилотное роботакси в двух городах Китая

Китайскому интернет-гиганту Baidu выдали разрешение на предоставление коммерческих услуг роботакси без присутствия человека-водителя. Оператором выступит сервис Apollo Go. Услуга станет доступна в городах Чунцин и Ухань.

Baidu уже работает на дорогах общественного пользования в Пекине. Соответствующее разрешение компания получила в конце апреля 2022 года. Однако в Пекине услуга некоммерческая: поездки предоставляются бесплатно, а за рулем обязательно присутствует человек.

Baidu планирует расширить службу роботакси до 65 городов к 2025 году и до 100 городов к 2030 году. До конца 2022-го в парк добавят еще 300 роботакси Apollo пятого поколения.

Источник: incrussia.ru

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