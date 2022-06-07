Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
aydyn-rahimbaev-ob-yavil-o-provedenii-ironman-v-kazahstane
Айдын Рахимбаев объявил о проведении Ironman в Казахстане
64
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 14:54

Айдын Рахимбаев объявил о проведении Ironman в Казахстане

Казахстанский предприниматель и филантроп Айдын Рахимбаев объявил о проведении в Казахстане соревнований Ironman. Мероприятие пройдет в Нур-Султане 14 августа.

Впервые на территории СНГ состоится полный Ironman в один день. Это 3,8 километра заплыва, 180 километров на велосипеде и 42 километра марафона.

Ironman — серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона. Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.

Источник: zakon.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#астана #спорт #забег #ironmankazakhstan #айдынрахимбаев
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Документальный фильм о Gorillaz появился в открытом доступе
933
Открыт набор в школу программирования QWANT
2465
Peugeot запустил производство первого серийного автомобиля на водородном топливе
725
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.