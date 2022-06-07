Айдын Рахимбаев объявил о проведении Ironman в Казахстане

Казахстанский предприниматель и филантроп Айдын Рахимбаев объявил о проведении в Казахстане соревнований Ironman. Мероприятие пройдет в Нур-Султане 14 августа.

Впервые на территории СНГ состоится полный Ironman в один день. Это 3,8 километра заплыва, 180 километров на велосипеде и 42 километра марафона.

Ironman — серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона. Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.

Источник: zakon.kz