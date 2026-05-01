Atasu Group направила 4 миллиарда тенге на развитие инфраструктуры Алматинской области
29.04.2026

Частные инвестиции в региональную инфраструктуру — осознанная стратегия бизнеса на пользу обществу.

Пока корпоративная социальная ответственность для многих компаний остается отдельным направлением, Atasu Group встраивает ее в основную стратегию.

В 2025 году логистический оператор вложил около 4 миллиардов тенге в инфраструктуру Карасайского района Алматинской области — построил дорогу и модернизировал терминал. Оба объекта уже работают.

Трехкилометровый участок вблизи поселка Боралдай улучшил транспортную связанность района: производственные базы получили прямой выход на городские маршруты, что сократило время в пути и создало дополнительные условия для развития локального бизнеса.

Новая дорога также частично разгрузила основную транспортную артерию между городом и областью. Построенный участок передан в государственную собственность безвозмездно.

Одновременно компания модернизировала логистический терминал: расширила площадку, обновила технику, внедрила автоматизированную систему учета грузов. Проект создал новые рабочие места в регионе.

Жасулан Естенов, аким Карасайского района

Приятно видеть, что отечественные предприниматели заботятся не только о своих доходах, но и об инфраструктуре региона. Новый участок дороги сократит время в пути и разгрузит транспортный поток между городом и областью.

Марат Жуман, основатель Atasu Group

Для меня этот проект — наглядный пример того, как бизнес работает на пользу обществу. Когда компании берут на себя инфраструктурные задачи, в выигрыше оказываются все: регион получает развитие, люди — качество жизни, а бизнес — среду, в которой можно работать вдолгую. Именно это и есть настоящий вклад в развитие страны.

Atasu Group — один из крупнейших частных мультимодальных логистических операторов Центральной Азии. Для компании этот проект — часть последовательной стратегии: бизнес, который работает в регионе, участвует в его развитии.

Инвестиции в инфраструктуру с передачей государству — это то, что в Atasu Group рассматривают как долгосрочный вклад в развитие территорий и общества.

#казахстан #бизнес #инфраструктура #atasugroup
