Асель Амангельды о том, как после магистратуры в Гарварде стала сооснователем компании в США

Асель Амангельды из Арыси поступила в Гарвард, не имея запасного варианта. До этого — Назарбаев Университет, математика и онлайн-школа английского языка с 30 000 учеников. После — магистратура на Education Leadership, финал конкурса стартапов Harvard Business School и должность сооснователя EdTech-компании в США. Асель рассказала, как строила профессиональные отношения с профессором, который предложил ей партнерство, и почему инициатива важна также, как и знания.

Асель Амангельды, 27 лет, город — Бостон, выпускница Гарварда, сооснователь Predictive Assessments в США, основатель онлайн-школы Tilu в Казахстане, @asselya.a

О вузе и поступлении

В Гарвард я поступила через два года после окончания Назарбаев Университета, где изучала математику. За это время запустила собственную онлайн-школу английского языка и образовательную платформу. Глубоких профессиональных знаний в образовательном менеджменте тогда не было, но именно в тот период пришло понимание, что хочу развиваться в сфере образования.

Tilu стала первой онлайн-школой в Казахстане, которая внедрила методику flipped classroom — «перевернутого класса». Студенты сначала самостоятельно изучают материал на платформе в удобном темпе, а уже потом на занятиях с преподавателем разбирают сложные моменты, задают вопросы и закрепляют знания.

Постепенно проект начал расти. Создавалась платформа, выстраивалась методология, тестировались форматы. Самым важным было постоянно слушать студентов и адаптироваться под их потребности. Со временем школа выросла: одновременно обучались более 5000 студентов, а общее число учеников превысило 30 000.

Многие решения, которые я принимала по интуиции, оказались стратегически верными. Уже в Гарварде увидела, что эти подходы соответствуют современным теориям и практикам в образовании.

Именно этот опыт — создание школы с нуля и желание внести инновации в образование — стал основой мотивации для дальнейшего развития в сфере Education Leadership.

Когда начала искать программы магистратуры, ввела в поисковике education — и одним из первых вариантов оказался Гарвард. Сначала казалось недостижимым, но когда начала подробнее изучать программу Education Leadership, было ощущение, что она написана для меня.

Документы подала только в Гарвард, без плана Б. Для поступления нужно было сдать экзамены, подготовить мотивационное письмо и рекомендации.

В письме важно не просто рассказать, почему хочешь учиться, а показать, какой вклад сможешь внести. Я писала о том, как создавала школу, как образование повлияло на жизнь, и почему верю, что именно образование — главный социальный лифт.

Переехали в Америку мы всей семьей. На тот момент моему ребенку был год — так начался новый этап моей жизни.





Об учебном процессе и академической среде





В Harvard Graduate School of Education много свободы: сам выбираешь курсы и выстраиваешь траекторию. Можно брать предметы не только в своей школе, но и в Harvard Kennedy School, Harvard Business School, Harvard Law School.

Я сознательно выбирала курсы, связанные с инновациями в образовании, стартапами и образовательными технологиями. Учеба была интенсивной, но интересной — все максимально связано с реальной практикой.

Одна из сильных сторон — кейс-метод. Студенты заранее читают большие кейсы, анализируют, а на занятиях обсуждают. Например, был кейс про Министерство Индонезии: в конце лекции в аудиторию заходил сам министр образования — тот человек, о котором только что читали. Можно было напрямую задать вопросы и набраться ценного опыта.

Еще одно важное отличие — культура общения. Студенты и преподаватели находятся на одном уровне: нужно задавать вопросы, спорить, высказывать мнение. Сначала давалось сложно, но со временем ощутила огромную поддержку со стороны профессоров, и это помогло раскрыться.





О возможностях и карьере

Университет дает широкие возможности для развития. Карьерные центры, центры академического письма, воркшопы, акселераторы — все направлено на профессиональный рост студента.

Во время учебы я старалась максимально использовать эти возможности. Одним из ключевых этапов стал конкурс стартапов от Harvard Business School — New Venture Competition. Это один из самых престижных конкурсов внутри Гарварда, куда приходят студенты со всего университета. Наша команда вышла в финал и вошла в топ-4 лучших стартапов.

Опыт оказался для меня поворотным. Я не только работала над идеей — я училась презентовать ее перед инвесторами, лидерами в сфере образования и экспертами EdTech-индустрии. Параллельно активно взаимодействовала с преподавателями, просила обратную связь, обсуждала идеи и выстраивала профессиональные отношения.

Сегодня я работаю над проектом в сфере образовательных технологий: мы разрабатываем модель искусственного интеллекта, которая с помощью анализа данных помогает выявлять пробелы в знаниях у учеников на ранних этапах. Идея — не дожидаться, пока проблемы накопятся, а выявлять их заранее и помогать учителям корректировать обучение.

Проект уже на стадии пилота — в нем участвуют тысячи учеников в США. Получаем обратную связь от школ и преподавателей и видим, как система помогает более эффективно выстраивать обучение.

Мы планируем выделить направление в отдельный стартап — и именно тогда профессор предложил стать сооснователем новой компании.

Оглядываясь назад, понимаю: ключевую роль сыграли не только знания, но и активность — готовность проявляться, брать инициативу и доводить идеи до результата. Именно это и привело к возможности, которая изменила мой профессиональный путь.



