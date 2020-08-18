Алматы для жизни: безопасные места для бега, рестораны в горах и аутлеты с брендовой одеждой

Для тех, кто ведет здоровый образ жизни
Терренкур и парк имени Ганди — какие еще есть места в Алматы, где удобно и безопасно бегать.
Для тех, кто любит читать и хочет стать еще умнее
Где в Алматы найти редкие издания, особую атмосферу и богатый выбор.
Для шопоголиков, но не транжир
Лучшие аутлеты города для вас.
Комиссионки в Алматы.
Для гурманов и эстетов
BAR3200 и Bellagio Restaurant&Club — must-visit, а где еще поесть в горах.
Для тех, кто любит животных
Если не знаете, где выгуливать собаку и в какую кофейню вас пустят вместе с питомцем.
Фотография на обложке: @a.akhanov