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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Алматы для жизни: безопасные места для бега, рестораны в горах и аутлеты с брендовой одеждой
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Сегодня в 16:01

Алматы для жизни: безопасные места для бега, рестораны в горах и аутлеты с брендовой одеждой

Для тех, кто ведет здоровый образ жизни


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Терренкур и парк имени Ганди — какие еще есть места в Алматы, где удобно и безопасно бегать.

Для тех, кто любит читать и хочет стать еще умнее


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Где в Алматы найти редкие издания, особую атмосферу и богатый выбор.

Для шопоголиков, но не транжир


Лучшие аутлеты города для вас.

Комиссионки в Алматы.

Для гурманов и эстетов


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BAR3200 и Bellagio Restaurant&Club — must-visit, а где еще поесть в горах.

Для тех, кто любит животных


Если не знаете, где выгуливать собаку и в какую кофейню вас пустят вместе с питомцем.



Фотография на обложке: @a.akhanov

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