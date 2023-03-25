8 правил жизни и быта, к которым должны быть готовы иммигранты в Турции





Неспешная жизнь









Любовь к детям

Уважение к старшим









Фотосъемка





Мусор





Курение







Одежда









Климат

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