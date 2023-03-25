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8 правил жизни и быта, к которым должны быть готовы иммигранты в Турции
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Главный

23.03.2023

8 правил жизни и быта, к которым должны быть готовы иммигранты в Турции

Рассказываем о правилах жизни в Турции. Что рекомендуется делать, а чего делать нельзя — в нашем обзоре.


Неспешная жизнь
Местные жители редко куда-то спешат. Они любят вкусно завтракать, пить чай или кофе,
греться на солнце и общаться. Если вы хотите договориться о встрече, будьте готовы, что она
может не начаться вовремя. Люди в Турции живут здесь и сейчас и наслаждаются каждым
моментом.


Любовь к детям


В Турции обожают детей. Не удивляйтесь, если на улице вашему малышу выпадет много
комплиментов от незнакомых людей.

Уважение к старшим
В Турции, как и в Центральной Азии, к старшим относятся с большим уважением. Например,
есть традиция целовать руку и подносить ее ко лбу при приветствии.


Фотосъемка


Если вы захотите сделать фото, учитывайте, что в Турции запрещено фотографироваться со
зданиями правительственного или военного назначения. Также законодательством
запрещается снимать местное население. Лучше предварительно уточнить у человека, не
против ли он попасть в объектив камеры.


Мусор


Помните, что выбрасывать мусор в общественных местах и на улице запрещено. Турецкий
народ будет расценивать такое поведение как оскорбление.


Курение


Здесь не разрешается курить в любых местах скопления людей — на остановках, в кафе, в
больницах, в транспорте, кроме личного автомобиля. Если вы захотите покурить в отеле, то
лучше узнать о правилах заранее, при бронировании.

В Турции также нельзя пить алкоголь на улице. За употребление алкоголя в общественных
местах также выписывается штраф.


Одежда
Для прогулок по городу стоит одеваться прилично. Это распространяется как на женщин, так и
на мужчин. Открытые наряды вызовут повышенный интерес со стороны населения. У местных
жителей так не принято, особенно вне крупных городов.


Климат


Летом в Турции жарко и сухо. Рекомендуем запастись солнцезащитными кремами и
головными уборами, чтобы избежать солнечного удара.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.