8 модных вещей, от которых вреда гораздо больше, чем пользы

В последнее время все больше людей начало задумываться о своем здоровье и экологии. Благодаря этому появилось много новых полезных вещей и привычек. Например, стало популярным проводить регулярные детоксикации организма и носить экокожу. Но все ли из этого так безвредно, как мы привыкли думать?





Детокс





Детокс (детоксикация) — популярная форма краткосрочной диеты, цель которой — выведение из организма шлаков и токсинов. Звучит многообещающе, тем более что детокс практикуют многие знаменитости и для этого не нужно прилагать особых усилий. Но дело в том, что наш организм сам по себе эксперт в борьбе с вредными веществами и ему не нужна лишняя помощь в очистке. Более того, термины «шлаки» и «токсины» — псевдонаучные, а польза детоксикации научно не доказана.

Многие очищающие диеты, как правило, подразумевают потребление большого количества мягкой пищи в виде пюре, смузи и детокс-коктейлей. Но для нормальной работы пищеварительной системы необходима клетчатка. Ограничивая потребление пищевых волокон, мы только мешаем организму. А в долгосрочной перспективе такие диеты могут привести к самым разным проблемам со здоровьем. Поэтому, прежде чем садиться на какую-либо очищающую диету, необходимо посоветоваться с врачом.





Полезные батончики





Многие диетологи и фитнес-тренеры советуют заменить шоколадные батончики протеиновыми, органическими, «не содержащими глютен» — выбор просто огромен. Но некоторые протеиновые батончики содержат в себе столько же и даже больше сахара, чем обычные конфеты. Вывод: всегда читайте состав продуктов, иначе вы рискуете вместо полезной закуски получить лишнюю порцию сахара и других вредных веществ.

Действительно полезный батончик должен содержать не менее семи ингредиентов, все из которых может распознать практически любой из нас. Это в основном орехи, сухофрукты, семена, несладкое какао-масло и сывороточный протеин.





Чрезмерное потребление воды





«Пейте больше воды» — постоянно слышим мы. Об этом говорят все: от диетологов до бьюти-блогеров. Казалось бы, какой вред может нанести вода — она же источник жизни. Но оказывается, излишнее потребление воды, как и сведение его к минимуму, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Главная из них — гипонатриемия — пониженный уровень соли в крови. Это происходит, когда наше тело потребляет больше воды, чем могут переработать наши почки.

И, несмотря на то, что многие советуют выпивать в день от 2 до 2,5 литра воды, помните, что нет точной формулы для всех, это количество зависит от многих факторов: возраста, пола, уровня физической активности.





Продукты с активированным углем





Тренд на еду с содержанием активированного угля начал набирать популярность несколько лет назад. Уголь стали добавлять практически во все: от блинчиков до мороженого. Но такая еда не только не полезна, но даже опасна. Дело в том, что благодаря своему абсорбирующему действию активированный уголь выводит из организма не только вредные вещества, но и витамины и ферменты, что пагубно сказывается на микрофлоре кишечника. А еще уголь в несколько раз снижает эффективность принимаемых лекарств. То есть вместо пользы мы получаем очевидный вред.

Также нужно понимать, что уголь всего лишь очищает кишечник и бесполезен в борьбе с накопившимися за годы вредными веществами в других частях нашего организма.





Освежители воздуха





В большинстве освежителей воздуха содержатся летучие органические соединения (ЛОС): эфиры, спирты, лимонен и формальдегид. Все эти вещества со сложными названиями плачевно сказываются на нашем здоровье. Некоторые из них увеличивают риск возникновения астмы у детей, а также вызывают раздражение дыхательных путей, головные боли и усугубляют симптомы аллергии. Поэтому, если есть возможность проветрить помещение, лучше очистить воздух именно таким способом, нежели использовать маскирующие неприятные запахи освежители.





Бумажные стаканчики вместо пластиковых





На фоне усугубления проблемы пластиковых отходов все больше людей отдает предпочтение бумажной посуде. Но немногие знают, что набирающие популярность бумажные стаканчики таят в себе не меньшую опасность, чем посуда из пластика. Ежегодно для производства только кофейных стаканов вырубается 6,5 миллиона деревьев и расходуется энергия, достаточная для питания 54 тысяч домов в год. А для прочности бумажные стаканчики покрывают полиэтиленовой пастой, что делает такую посуду непригодной для дальнейшей переработки.





Натуральная косметика





Несмотря на то, что натуральная косметика ассоциируется с экологичностью и надежностью, такие средства могут нанести серьезный вред здоровью. Дело в том, что в большинстве стран термин «натуральный» никак не регулируется, под этой маркировкой нам часто продают косметику, в состав которой входят опасные для здоровья синтетические ингредиенты и токсичные химические вещества с высоким содержанием тяжелых металлов.

Если же вы хотите купить натуральную и полезную косметику, то вам следует обратить внимание на средства с надписью «органический». Такие продукты подвергаются более жесткому контролю, в них гарантированно нет вредных веществ и соединений. Но при этом не стоит забывать, что даже в составе таких средств есть природные аллергены. Поэтому, прежде чем приобрести тот или иной продукт, тщательно изучайте его состав.





Экокожа





В последнее время все больше модных брендов отказывается от натуральной кожи, отдавая предпочтение искусственной, неоспоримый плюс которой то, что для ее получения не используются животные материалы. Но, несмотря на это, экокожа наносит окружающей среде больше вреда, чем натуральная.

Экокожа — это не что иное, как пластик. И заводы по ее производству выделяют в окружающую среду огромное количество ядовитых веществ. Да и срок службы изделий из кожзама минимален, притом в большинстве случаев они не подвергаются дальнейшей переработке. А вещи из натуральной кожи при правильном уходе можно использовать целую вечность.

Источник: adme.ru