logo
7 мест, где заказать самые вкусные суши и роллы в Оше
Центральная Азия

26.01.2026

7 мест, где заказать самые вкусные суши и роллы в Оше

Собрали семь лучших мест в Оше, где готовят свежие и сочные суши и роллы — от уютных ресторанов до быстрой доставки прямо к вам домой.



Sushi time, @sushi.timeosh

Сеть японских ресторанов с тремя филиалами в городе, где подают одни из самых вкусных блюд. Можно насладиться едой прямо в ресторане или воспользоваться быстрой доставкой на дом.

График работы: 10:00-23:00

Адреса:

— ул. Монуева, 83

— ул. Курманжан-Датка, 452

— ул. Масалиева, 80.


«Суши, роллы», @sushi.rolly_osh

Популярная сеть в Кыргызстане. Здесь готовят свежие суши и роллы, соблюдая стандарты халяль. В меню есть сеты для компаний, а при заказе от 1000 сомов действует бесплатная доставка в пределах трех километров.

График работы: 10:00-00:00

Адрес: ул. Исанова, 56Б


Wasabika, @wasabika_sushi_osh

Место, где можно поесть в заведении или заказать доставку. В меню не только суши и роллы, но и пицца, горячий рамен, салаты, а также выгодные комбо для посиделок с семьей или друзьями.

График работы: 24/7

Адреса:

— ул. Шакирова, 38/1, «Таатан»

— ул. Алиева, 104а


«Суши Лайт», @sushi.light.osh

Главная особенность — открытая кухня, на которой видно весь процесс приготовления. В меню представлены суши, пицца, крылышки и горячий рамен. Бесплатная доставка при заказе от 1000 сомов в радиусе до двух километров.

График работы: 10:00-02:00

Адрес: ул, Масалиева, 50б


«Планета суши», @planeta_sushi_osh

Лауреат номинации «Лучший Ресто Суши». Компания тщательно подбирает ингредиенты, следит за свежестью каждого продукта. Перед отправкой каждый набор проходит проверку, чтобы клиенты получали свежие, вкусные и красиво оформленные роллы. Оперативная доставка и внимательное обслуживание позволяют наслаждаться заказом без лишнего ожидания.

График работы: 24/7

Адрес: ул, Монуева 24а


Sughi Han, @sushihan.kg

Тонкий вкус Японии в каждом кусочке. Заведение осуществляет доставку по всему городу. Для именинников действует специальная акция: 10% на заказ за три дня до и три дня после дня рождения.

График работы: 10:00-02:00

Адрес: ул. Шакирова, 128


«Две палочки», @dvepalochki_osh

Для любителей выгодных предложений действуют счастливые часы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00 — 15% скидка на все меню и 10% на сеты. Доставка по городу стоит всего 100 сом, если сумма заказа составляет от 1000 сомов.

График работы: 10:00-02:00

Адреса:

— ул. Ленина, 190

— мкр. Анар, 15г.

#доставка #еда #японскаякухня #гдепоесть #ош
