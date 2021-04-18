Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/278/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/278c41fb5c758697a780e062a6cfee54.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
6-istoriy-o-tom-kak-mozhno-zarabotat-v-onlayne
6 историй о том, как можно заработать в онлайне
66
/
/

Сегодня в 17:50

6 историй о том, как можно заработать в онлайне

Как предприниматели, преподаватели йоги и видеомейкеры зарабатывают на онлайн-бизнесе.

Мира Огай, город — Нур-Султан, маркетолог, визуализатор бренда, автор курса «Визуал на миллион», @mira.ogai

1.jpeg

Я поняла, что моя миссия — помогать предпринимателям и экспертам увеличивать доход через знания. В дальнейшем планирую масштабироваться в страны СНГ, Россию и Украину, и запускать новые онлайн-курсы.

Максим Банин, город — Алматы, основатель компании HT.kz

2.jpeg

Наш онлайн-курс сильно мы не упаковывали, просто запустили рекламу в Instagram, так набрали группы, всего было четыре потока. Удивлением для нас было то, что в основном покупали самый дорогой пакет, люди хотели учиться и учиться качественно.

Нуриля Барпиева, город — Бишкек, тренер, автор онлайн-программ NB Fitness, @nurilya_barpieva

3.jpeg

Наша программа работала отлично в офлайн-режиме, многие женщины оценили эффективность моих тренировок, похудели, забеременели, добились желанного пресса. Желающих было настолько много, что у меня даже был лист ожидания на тренировки, мы не успевали заниматься со всеми. Мне начали писать, чтобы я отправила им записи тренировок.

Подробнее.

Асем Отепова, 29 лет, родной город — Павлодар, сертифицированный преподаватель по хатха-йоге и эксперт в области здорового питания, yoga-detox.kz

4.jpeg

Мне предложили занятие через Skype, и я осталась в большом восторге. Через два-три месяца я получила такие же результаты, как и на занятиях офлайн. С тех пор я поняла, что важно найти подход, адаптировать практику и йога онлайн тоже возможна. Более того — она может давать такие же результаты.

Подробнее.

Виталий Бужан, 32 года, город — Алматы, колорист, видеоблогер, @vitaliybuzhan

5.jpeg

Сегодня мир перешел на работу онлайн. И цветокоррекция — отличная сфера для заработка. Среди наших студентов есть люди, которые живут в маленьких городах России и берут заказы из Москвы. Низкий чек в сфере колористики — 3000 рублей в час. А в Штатах профессиональный колорист может зарабатывать и 400-500 $ в час.

Подробнее.

Аблай Юсупов, 27 лет, родной город — Экибастуз, предприниматель, основатель образовательной онлайн-платформы Upgrade Plus

6.jpeg

В октябре 2019 года мы приняли решение, что будем строить онлайн-бизнес, и уже в феврале 2020 года у нас была готовая платформа. Мы пошли в онлайн, потому что устали приходить, организовывать, ждать людей, и еще мы были ограничены одним городом, приходилось летать то в Астану, то в Шымкент или Павлодар.

Подробнее.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #бизнес #онлайн #предприниматели
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
10 советов иностранным компаниям, которые планируют заходить на рынок Казахстана
878
Эльдар Галиев, CEO Growave, о том, как найти клиентов в Австралии, Европе и США
3242
Tutti Frutti. Предприниматели о том, как купить франшизу и адаптировать ее для Казахс...
3475