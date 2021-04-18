6 историй о том, как можно заработать в онлайне

Я поняла, что моя миссия — помогать предпринимателям и экспертам увеличивать доход через знания. В дальнейшем планирую масштабироваться в страны СНГ, Россию и Украину, и запускать новые онлайн-курсы.Наш онлайн-курс сильно мы не упаковывали, просто запустили рекламу в Instagram, так набрали группы, всего было четыре потока. Удивлением для нас было то, что в основном покупали самый дорогой пакет, люди хотели учиться и учиться качественно.Наша программа работала отлично в офлайн-режиме, многие женщины оценили эффективность моих тренировок, похудели, забеременели, добились желанного пресса. Желающих было настолько много, что у меня даже был лист ожидания на тренировки, мы не успевали заниматься со всеми. Мне начали писать, чтобы я отправила им записи тренировок.Мне предложили занятие через Skype, и я осталась в большом восторге. Через два-три месяца я получила такие же результаты, как и на занятиях офлайн. С тех пор я поняла, что важно найти подход, адаптировать практику и йога онлайн тоже возможна. Более того — она может давать такие же результаты.Сегодня мир перешел на работу онлайн. И цветокоррекция — отличная сфера для заработка. Среди наших студентов есть люди, которые живут в маленьких городах России и берут заказы из Москвы. Низкий чек в сфере колористики — 3000 рублей в час. А в Штатах профессиональный колорист может зарабатывать и 400-500 $ в час.В октябре 2019 года мы приняли решение, что будем строить онлайн-бизнес, и уже в феврале 2020 года у нас была готовая платформа. Мы пошли в онлайн, потому что устали приходить, организовывать, ждать людей, и еще мы были ограничены одним городом, приходилось летать то в Астану, то в Шымкент или Павлодар.