Аблай Юсупов кризисе в онлайн-образовании и о том, почему маркетинг — ядро бизнеса

В октябре 2019 года мы приняли решение, что будем строить онлайн-бизнес, и уже в феврале 2020 года у нас была готовая платформа. Мы пошли в онлайн, потому что устали приходить, организовывать, ждать людей, и еще мы были ограничены одним городом, приходилось летать то в Астану, то в Шымкент или Павлодар.
Март был рекордным по выручке, в апреле мы поняли, что тяжело работать с командой удаленно, поэтому в мае мы заморозили проект. А вот в июне, когда мы активно начали работать, мы чувствуем, что кризис постепенно наступает.
Сейчас все идут в онлайн, эксперты пишут курсы, открываются новые платформы, школы, и большинство не очень хорошего качества. К концу года рынок начнет перегреваться, потом будет стагнация, и слабые уйдут. Останутся три-четыре качественные платформы онлайн-образования.
Как Аблай справляется с кризисом и что планирует делать дальше, смотрите на You Tube-канале Dengi Media.
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