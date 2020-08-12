Аблай Юсупов кризисе в онлайн-образовании и о том, почему маркетинг — ядро бизнеса

Мы пошли в онлайн, потому что устали приходить, организовывать, ждать людей, и еще мы были ограничены одним городом, приходилось летать то в Астану, то в Шымкент или Павлодар.А вот в июне, когда мы активно начали работать, мы чувствуем, что кризис постепенно наступает.К концу года рынок начнет перегреваться, потом будет стагнация, и слабые уйдут. Останутся три-четыре качественные платформы онлайн-образования.