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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Аблай Юсупов кризисе в онлайн-образовании и о том, почему маркетинг — ядро бизнеса
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Сегодня в 17:50

Аблай Юсупов кризисе в онлайн-образовании и о том, почему маркетинг — ядро бизнеса

Аблай Юсупов, 27 лет, родной город — Экибастуз, предприниматель, основатель образовательной онлайн-платформы Upgrade Plus

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В октябре 2019 года мы приняли решение, что будем строить онлайн-бизнес, и уже в феврале 2020 года у нас была готовая платформа. Мы пошли в онлайн, потому что устали приходить, организовывать, ждать людей, и еще мы были ограничены одним городом, приходилось летать то в Астану, то в Шымкент или Павлодар.

Март был рекордным по выручке, в апреле мы поняли, что тяжело работать с командой удаленно, поэтому в мае мы заморозили проект. А вот в июне, когда мы активно начали работать, мы чувствуем, что кризис постепенно наступает.

Сейчас все идут в онлайн, эксперты пишут курсы, открываются новые платформы, школы, и большинство не очень хорошего качества. К концу года рынок начнет перегреваться, потом будет стагнация, и слабые уйдут. Останутся три-четыре качественные платформы онлайн-образования.

Как Аблай справляется с кризисом и что планирует делать дальше, смотрите на You Tube-канале Dengi Media.



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#бизнес #предприниматели #кризис #dengimedi
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