3 истории успешного запуска онлайн-курсов в карантин: маркетинг, фитнес и туризм

Мира Огай, город — Нур-Султан, маркетолог, визуализатор бренда, автор курса «Визуал на миллион», @mira.ogai

Я маркетолог, до карантина занималась продвижением коммерческих аккаунтов и личных брендов предпринимателей и специалистов. В марте я полетела в Алматы, и так получилось, что застряла там на карантин. Я начала отслеживать, что происходит у коллег на рынке стран СНГ, и начала понимать, что все начало меняться, многие начали запускать онлайн-курсы и давать к ним бесплатные доступы.





Я решила запустить собственный бесплатный онлайн-марафон по визуальному оформлению Instagram, написала пост и запустила минимальный таргет на 10 $. На первый поток марафона я собрала 1000 регистраций.

В итоге мой первый марафон прошли 500 человек, участвовали люди из Казахстана и Росcии. По итогам марафона они делились информацией обо мне на своих страницах, поэтому появился повторный спрос, и я запустила второй марафон.

После я запустила клуб для участников марафона, вход в который был платным — 8990 тенге, в него зашло около 55 человек, в этом клубе я делала разборы, проводила прямые эфиры и вебинары. И тут у меня начали спрашивать участники клуба о том, будет ли какой-то полный курс. А я о своем авторском курсе думала уже около полугода и решила — пора запускать.

Я нашла инфопродюсера — это важный человек в запуске онлайн-курса, от него зависит 50% успеха. Он берет на себя вопросы упаковки курса и его технической настройки, находит команду и ведет весь учет. И мы запустили курс «Визуал на миллион». У меня получилась такая воронка — «марафон — клуб — курс», которую я не планировала, просто рождался спрос, и я давала предложение.

Всего за полгода прошло четыре потока курса — это 65 человек. У меня несколько пакетов длительностью от четырех до шести недель, пакет «Я сам» — без обратной связи, «Хочу результат» — для тех кто, кочет упаковать свой Instagram, и «Получить профессию» — для тех, кто хочет начать на этом зарабатывать. Стоимость курсов — от 100 000 до 450 000 тенге.

Суть курса в том, чтобы научиться создавать визуально привлекательный и понятный Instagram, который с первых секунд будет рассказывать о вас то, что вы хотите донести.

Сейчас у меня появилась команда, которая помогает в работе, курирует участников курса, многие из них — мои выпускницы.

Я поняла, что моя миссия — помогать предпринимателям и экспертам увеличивать доход через знания. В дальнейшем планирую масштабироваться в страны СНГ, Россию и Украину, и запускать новые онлайн-курсы.

Мой доход за это время вырос, теперь я его рефинансирую. Карантин для меня стал толчком, для того чтобы начать что-то делать. Денег в мире с карантином меньше не стало, они просто перераспределились. Задача предпринимателей — подстроиться под этот поток. Сейчас будут выживать самые гибкие, которые умеют подстраиваться.





Максим Банин, город — Алматы, основатель компании HT.kz

Ht.kz — это турагентство, мы на рынке уже больше 12 лет. Туристическая отрасль в первую очередь пострадала от коронавируса. Во время локдауна у нас появилось время, и мы хотели предложить услуги нашего отдела продаж другим компаниям на аутсорс, но не нашли подходящие проекты. Тогда мы решили запаковать наши знания о продажах и туризме для будущих сотрудников. Собрали и оформили все, что мы знаем, загрузили в Google Class.





Сначала мы просто хотели продавать доступы, но потом решили сделать 3 пакета: про доступ к знаниям — за 5000 тенге, обучение с наставником — 15 000 тенге, пакет с индивидуальным обучением — 50 000 тенге.

Наш онлайн-курс сильно мы не упаковывали, просто запустили рекламу в Instagram, так набрали группы, всего было четыре потока. Удивлением для нас было то, что в основном покупали самый дорогой пакет, люди хотели учиться и учиться качественно.

Благодаря курсу нам удалось обеспечить дополнительным доходом ключевых сотрудников во время карантина.

Люди, которые обучались, теперь хотят отрыть нашу франшизу в своих регионах, кто-то хочет у нас работать, курс помог нам заработать, найти сотрудников и партнеров. У нас есть идеи по дальнейшему развитию онлайн-обучения, но именно в том направлении, в котором у нас есть экспертиза.





Нуриля Барпиева, город — Бишкек, тренер, автор онлайн-программ NB Fitness, @nurilya_barpieva

Сырга Тилекова, город — Бишкек, digital-маркетолог NB Fitness

Нуриля. Я создала микс из разных тренировок, которые помогают активным занятым женщинам сохранять здоровье, энергию и поддерживать физическую форму. Наши тренировки без отягощения, иногда мы добавляем две бутылки с водой объемом 0,5 литра. Тренировки основаны на концепции анатомических поездов Томаса Маерса, это новая система тренировок, которая доказала свою эффективность. Я училась у Томаса Маерса лично, в одной группе с тренерами сборной России по баскетболу.





Наша программа работала отлично в офлайн-режиме, многие женщины оценили эффективность моих тренировок, похудели, забеременели, добились желанного пресса. Желающих было настолько много, что у меня даже был лист ожидания на тренировки, мы не успевали заниматься со всеми. Мне начали писать, чтобы я отправила им записи тренировок.

Сырга. Онлайн-направление мы начали развивать в феврале этого года, но в марте пришлось быстро принимать решения и запускать онлайн-направление в полном режиме. Изначально мы запустили курс на YouTube, доступ можно было получить только по электронной почте. Сейчас у нас собственная платформа с защищенным плеером, тренировки можно просматривать на любых устройствах от Smart TV до Android 5. К концу этого месяца у нас будет обновление, где появится личный кабинет со статистикой по каждому пользователю.

Сейчас у нас 6 различных курсов, минимальная стоимость курса — около 17 $ за 4 недели тренировок, максимальная стоимость — 35 $ за самый дорогой курс — 6 недель тренировок.

Всего у нас 7130 участниц из 54 стран, в основном это Кыргызстан, Россия, США, Казахстан и ОАЭ. Это все русскоязычные пользователи, так как платформа на русском языке.

Нуриля. Нам пишут отзывы о том, что наши тренировки показали свою эффективность даже в онлайн-формате. Заниматься спортом онлайн для многих оказалось удобнее, так как можно заниматься в любое удобное время, делать это дома, в комфортной обстановке и не тратить время на дорогу до спортзала.

Сырга. Сейчас мы упаковываем наш стартап по международным стандартам, планируем выходить на международный рынок и искать инвестиции. Также в планах разнообразить виды и количество тренировок, сотрудничать с врачами, которые будут давать рекомендации, и создать целую платформу Health & Fitness.