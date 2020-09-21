Виталий Бужан о том, как создал в Казахстане онлайн-курс, который востребован в 20 странах мира

Виталий Бужан, 32 года, город — Алматы, колорист, видеоблогер, @vitaliybuzhan





Как все начиналось

Я работал в качестве колориста на уровне СНГ, но понял, что это не совсем мое направление. Принял решение уйти из цветокоррекции, но создать обучающий курс.

Сначала это был маленький эксперимент. Я провел первое индивидуальное обучение и составил программу. Потом мы организовали офлайн-интенсив в Алматы на восемь человек и обкатали его. Результаты были отличные — лучше, чем я предполагал.

В итоге мы провели девять таких мероприятий. Прощупывали рынок, модели преподавания, совершенствовали программу. В августе 2019 года определились с направлением и создали проект Color Grading DAO. Сразу поставили амбициозную цель — провести подобные интенсивы в Киеве и Москве.

Мы привносим что-то новое не только на уровне Казахстана, но и на уровне СНГ

Первый опыт продаж был не самый лучший. В Москве мы собрали 13 человек, один из них приехал из Киева, потому что там мероприятие пришлось отменить из-за недостатка участников. Но это был интересный опыт: другой рынок, другая аудитория, другие люди. Специалисты в Москве сталкиваются с реальными проектами, оборот работы там гораздо больше, чем у нас. И участники получили колоссальные результаты — каждый день был вау-эффект. Я понял, что мы привносим что-то новое не только на уровне Казахстана, но и на уровне СНГ.





Через месяц мы снова организовали интенсивы в Киеве и в Москве. Получили позитивный опыт и отзывы, окончательно сформировали программу.

Об онлайн-курсах

В декабре мы запустились онлайн. Чтобы пройти обучение, нужно зайти на наш сайт или написать в direct, оставить заявку и подождать, пока с вами свяжется наш менеджер. Он поможет вам выбрать пакет для обучения, исходя из потребностей. Пакеты отличаются количеством предоставляемых услуг и стоимостью.

Обучение проходит в потоке, который стартует раз в два месяца и длится четыре недели. Ближайший стартует 5 октября. Но пакет PRO предполагает, что человек может обучаться вне потока.

У нас есть несколько курсов. Основной — «Продвинутый курс по цветокоррекции видео в Davinci Resolve». Он представляет из себя пошаговую программу с онлайн-поддержкой.

Каждую неделю открывается новый блок, появляются новые задания. Есть подготовленные предзаписанные уроки, но также есть живая онлайн-поддержка, на которую мы делаем большой упор. За месяц обучения проходит восемь онлайн-вебинаров, из которых половина — это разбор домашних заданий. Также студенты попадают в общий чат, где куратор отвечает на все вопросы.





После окончания обучения участники полторы недели готовят курсовые работы. Весь материал они в дальнейшем могут использовать в своих портфолио. Многие уже во время курса находят клиентов, заводят профессиональные знакомства. Мы прививаем студентам определенную философию отношения к работе и к клиенту. И, когда люди попадают в профессиональное комьюнити, говорят с ними на одном языке и поддерживают друг друга.

Более 50% наших студентов — видеомейкеры или операторы. Они быстрее всего начинают зарабатывать на новых навыках. Следующие на очереди — колористы, которые хотят зарабатывать именно на цветокоррекции.

Сегодня мир перешел на работу онлайн. И цветокоррекция — отличная сфера для заработка. Среди наших студентов есть люди, которые живут в маленьких городах России и берут заказы из Москвы. Низкий чек в сфере колористики — 3000 рублей в час. А в Штатах профессиональный колорист может зарабатывать и 400-500 $ в час.

Об уникальности и преимуществах

На уровне СНГ были разные курсы. Но то, что делаем мы, никто раньше не делал. Нас отличало то, что я сам был профессиональным колористом с большим портфолио. Сейчас появляются и другие курсы от профессионалов, которые хотят делиться знаниями.

Еще одно отличие — подача, потому что у меня есть серьезный опыт в контент-мейкинге и спикинге — людям интересно учиться и офлайн, и онлайн.

Программа уникальна тем, что дает результат





Сама программа уникальна тем, что дает результат. Это главный фактор успеха, который мы для себя определили. Мы настаиваем на четких рабочих процессах, учим, как получать результат. Поэтому у нас высокий уровень прохождения курса. Студенты говорят, что получают даже больше, чем хотели. А итоговая сборка работ наших студентов сильнее преподавателей некоторых курсов в СНГ и в мире.





О географии и расширении

У нас нет проблем с продвижением. Большинство студентов приходит по рекомендациям, так как мы предлагаем качественный продукт. Также мы быстро и качественно создаем видеоконтент, а это сегодня основной инструмент маркетинга.

Наша география — около 20 стран. На первом месте Россия — 130 человек, потом Казахстан — 112 человек, Украина, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Татарстан, Латвия, Башкортостан, Испания, Англия, США, Канада, Израиль.

После того как мы стали заметны на YouTube, появились англоязычные запросы. Ребята из разных стран интересуются, есть ли наш продукт на английском языке. Теперь мы думаем о том, чтобы создать англоязычные онлайн-курсы. В мире таких много, но у нас достаточно уникальная программа. Поэтому в ближайшие месяцы мы будем тестировать мировой рынок. Будем производить контент, чтобы понять, насколько мы можем доносить информацию на английском языке. А затем упаковывать продукт.





Также мы работаем над обновлением программы. К концу года выпустим новую усиленную версию курса. А английский курс будет строиться на его основе.

О планах

Мне повезло, что у нас получилось создать продукт такого качества. Поэтому я экспериментирую и внедряю новые решения, которые мне нравятся. Например, сейчас мы запускаем психометрический коучинг для колористов — будем прорабатывать с ними не только технические навыки, но и soft skiils, оказывать поддержку, делиться опытом и доводить человека до конкретного результата.