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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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5 стартапов из Казахстана с большим количеством пользователей и клиентов
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13.09.2019

5 стартапов из Казахстана с большим количеством пользователей и клиентов

Smart Satu. Как стать крупнейшим стартапом Казахстана и привлекать миллионы долларов инвестиций

Болатбек Оспанов, основатель Smart Satu

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Мы были первыми, кто создал уникальную систему. И сейчас более 3000 магазинов Алматы делают заказы через нашу платформу. По Казахстану у нас есть франшизные партнеры, главный офис находится в Алматы и Москве. Наша система работает в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане и Беларуси.

Нам доверяют тысячи магазинов. А молодежь Казахстана видит наш проект и понимает, что они тоже могут создавать не только локальный продукт, но и полезный сервис глобального масштаба. Если компании Google, Facebook где-то далеко, то есть компании, которые родились в нашей стране и успешны не только в Казахстане. Чем больше появляется таких проектов, тем быстрее инвесторы перестанут бояться вкладываться в IT-сферу, а молодежь перестанет бояться искать инвестиции для своих идей.

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Как стартапы помогают увеличивать продажи и возвращать клиентов


Кажымурат Омиржан, родной город — Астана, руководитель отдела лояльности «Рахмет»

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Успех любого бизнеса зависит от того, как выстраиваются взаимоотношения с клиентами. Поэтому даем целый ряд новых инструментов — CRM-систему с портретом аудитории, отзывы, аналитику поведения клиентов.

Для пользователей это удобный способ оплаты с кешбэком и навигация по любимым заведениям. Для бизнеса мы предлагаем технологическое решение, позволяющее принимать безналичные платежи посредством QR-кодов. Используя систему лояльности, можно персонализировать отношения с клиентами.

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Лучшие экологические стартапы, которые полезны и добились успеха в Казахстане


Айбек Рахим, родной город — Алматы, основатель проекта MY Tazalyk

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Мы разработали проект и создали приложение, чтобы утилизация отходов была простой и приятной. В приложении каждый желающий может зарегистрироваться и увидеть на карте пункты приема вторсырья Kazakhstan Waste Recycling.

Цель проекта — увеличить количество переработки отходов путем сокращения выбрасываемых отходов от физических и юридических лиц в полигоны. Экобоксы воспитывают у населения культуру раздельного сбора мусора. Мы даем людям возможность менять отходы на разные подарки. Юридические лица, которые хотят стать экологичной компанией, могут обратиться к нам, чтобы установить экобокс.

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reKASSA. Бесплатный мобильный кассовый аппарат для предпринимателей


Асель Молдабекова, генеральный директор reKASSA, @rekassa

Багдат Мусин, основатель reKASSA

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Наш кассовый аппарат будет бесплатным всегда. Сейчас на рынке есть порядка 10 программных приложений, которые берут абонентскую плату. Мы единственные в Казахстане, которые предоставляют онлайн-кассовый аппарат без оплаты. Пользоваться им не сложнее, чем калькулятором. Чек вы можете отправить на почту, whatsapp или смс-сообщением. Также чек можно распечатать на маленьком мобильном принтере, если человеку нужен бумажный вариант. По электронному чеку также можно оформить возврат.

Цифра пользователей каждый день растет. На сегодня количество клиентов порядка 60 000 человек. Каждый день идет прирост на 50 %. Предприниматели часто откладывают регистрацию до последнего момента. Мы ожидаем большой поток клиентов на начало января.

Подробнее здесь.

Damumed: как создать IT-продукт, которым пользуется 3 миллиона казахстанцев


Наталья Киль, родной город — Караганда, генеральный директор ТОО ЦИТ «Даму»

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У нас более трех миллионов мобильных пользователей, мы работаем в 17 регионах Казахстана.

Планируем вывести Damumed на международный рынок. Есть договоренности с несколькими странами СНГ. Нанимаем экспертов в этих странах, чтобы понять, насколько отличается практика и подход, чтобы и для них сделать инструмент удобным.

Планируем заниматься удаленным мониторингом пациентов и ищем партнеров. Часто больным необходимо наблюдение за параметрами здоровья: давление, уровень глюкозы в крови. На мировом рынке есть много девайсов, которые измеряют и передают эти данные. Хотим, чтобы услуга удаленного мониторинга стала распространенной в Казахстане.

Подробнее здесь.

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