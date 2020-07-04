32 секрета долголетия от жителей разных стран

Сингапур





Япония

Сингапурцы знают, как позаботиться о завтрашнем дне, откладывают деньги, планируют траты на образование детей и свою старость.Большое внимание уделяют питанию. Оно сбалансированное, без алкоголя.Нет медикаментозного самолечения. Лекарства выдает врач при посещении.Круглогодичное лето сказывается на хорошем настроении и высокой продолжительности жизни.Секрет долголетия — в гармонии и балансе.Основной транспорт — велосипед. Это способствует активному образу жизни.Все витамины и минералы с рождения можно получать с питанием. Основа рациона, 50 % пищи — овощи, остальное — рис, рыба, мясо, фрукты. Долгожители питаются маленькими порциями, едят простую еду, употребляют клетчатку и молоко.Профилактика заболеваний, диагностика на высоком уровне.Высокий уровень жизни. Для граждан создаются условия: современная инфраструктура, льготы, высокий уровень медицины.Долгожители в Японии практически не курят, стараются не есть сладкое.Постоянное обучение помогает сохранить память и способность ясно мыслить.Правильный режим сна. Японцы встают рано утром, но рано ложатся.

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Испания

Первая причина долголетия — климат и все, что с ним связано: много солнца, длинный световой день, комфортная температура.Средиземноморская диета. На столе испанцев нет огромного количества блюд и тяжелого алкоголя. Едят много овощей, фруктов, бобовых, оливковое масло. Но не отказываются от жирной, тяжелой, жареной пищи.Сиеста — послеобеденный сон, отдых.Иной ритм жизни. Отсутствие беспокойства, раздражения и стресса по мелочам. Испанцы говорят: «Мы не живем, чтобы работать, а работаем, чтобы жить». Негласный девиз испанской нации «no pasa nada» — «ничего не произошло, все хорошо».

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Узбекистан

Активный образ жизни, больше движения, желательно на свежем воздухе.Умеренность в еде.Уважительное, почтительное отношение к старшему поколению, сохранение семейных традиций.Приверженность к традиционному образу жизни без злоупотреблений для здоровья.Темп жизни спокойный, без социальных и политических потрясений.Привычка к ежедневному труду, восприятие труда на благо семьи, даже в неблагоприятных экологических условиях.Есть возможности для оздоровления и реабилитации здоровья, не выезжая за рубеж.

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Южная Корея





В медицинских центрах высокая точность диагнозов.В Корее уникальная, самобытная и здоровая кухня.Натуральные, экологически чистые продукты и косметическая продукция.Несмотря на развитие современных методов лечения, корейцы чтят традиции. В каждой семье знают о домашних рецептах, которые применяют при небольших заболеваниях. Популярная практика — лечение травами, она не заменяет, но дополняет медицину. Каждый кореец знает, какие травы для чего помогают.Корейцы веками пользовались горячими источниками и банями.Походы к косметологу — естественное явление в Корее.В течение дня корейцы много ходят и бегают. В корейских городах проще ходить пешком, чем брать такси.Особенность национального характера — жить в быстром темпе, делать все быстро.Вода — источник энергии. Кореянки выпивают достаточное количество воды. Вода помогает очистить организм от шлаков.

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