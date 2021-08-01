24 профессии, выбрав которые вы будете востребованы еще долгое время

Профессии, которые будут востребованы не только сегодня, но и в будущем









Врач

Потребность в медицинских работниках высока во все времена. 2020 год лишний раз это подтвердил.

Если рассматривать мировые тенденции, то в будущем ожидается спрос на помощников по уходу на дому.





Специалист по 3D-печати





В наше время 3D-принтеры совершенствуются головокружительными темпами, они становятся быстрее и способны обрабатывать тысячи новых материалов: металл, пластик, бетон, гипс и т.д. По мере того, как программные приложения продолжают совершенствоваться, данный тип аддитивного производства становится все более обычным явлением. Это направление является перспективным, поскольку при 3D-печати расходуется меньше материалов и есть возможность создавать сложные формы, недоступные при использовании других производственных технологий.





Специалист по альтернативной энергетике





В 2019 году около 11% мирового энергопотребления приходилось на возобновляемые технологии, которые включают водную, солнечную, ветровую и геотермальную энергетику. Использование альтернативных источников энергии имеет множество потенциальных преимуществ, включая сокращение выбросов парниковых газов, диверсификацию поставок энергии и уменьшение зависимости от рынков ископаемого топлива, в частности, нефти, газа и угля.





Эксперт по робототехнике





Роботы больше не являются фантазией футуристов, они существуют здесь и сейчас. 41% руководителей компаний из 45 стран заявили, что уже вкладывают средства в ускорение автоматизации своего бизнеса. Помимо развития технологий, на этот процесс оказала существенное влияние пандемия COVID-19, из-за вспышки которой сотрудники предприятий были вынуждены оставаться дома.





Биофармаколог





По экспертной оценке Fior Markets, одной из ведущих международных аналитических компаний, ожидается, что мировой рынок биотехнологий в 2027 году достигнет 833 млрд. долларов при среднегодовом темпе роста в 7%. А к 2030 году благодаря биотехнологиям будет выпускаться 35% всей продукции в химической отрасли, 50% в сельском хозяйстве и около 80% в медицине.

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Направления в IT, которые еще долго будут актуальны





Мобильная связь нового поколения — 5G





Это не просто быстрая мобильная связь: сети 5G становятся основой глобальных систем интернета вещей. С их помощью устройства смогут самостоятельно обмениваться данными в режиме реального времени, а мир станет более «подключенным» и интеллектуальным — с беспилотным транспортом и смарт‑городами. Для разработки этих технологий понадобится много IT‑специалистов с экспертными знаниями в разных отраслях.





Искусственный интеллект — AI





Искусственный интеллект и сейчас есть почти в каждом смартфоне. Голосовые ассистенты умеют кратко рассказывать главные новости, шутить, определять эмоциональное состояние человека, отвечать на каверзные вопросы. Распознавание изображений автоматизирует анализы в медицине и распознает нужное лицо в толпе людей. А интеллектуальное моделирование позволяет протестировать новые лекарства, не синтезируя их в лабораториях, предсказать природные катаклизмы, улучшить схемы дорожного движения.





Сетевые технологии — IP





Сетевые технологии призваны обеспечить быстрый доступ в интернет откуда угодно: со дна океана, вершины горы или из космоса. Современным приложениям требуются решения нового поколения. А IT‑отрасли требуются специалисты, которые оптимизируют методы и каналы передачи данных.

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Профессии, которые востребованы в международных корпорациях













Разработчик VR/AR





Сфера VR/AR-разработки — одна из самых активно развивающихся отраслей. Проекты на основе таких технологий создают как стартапы, так и крупные корпорации. А специалисты в этом направлении очень востребованы, так как их количество ограничено.

Например, Facebook собирает команду разработчиков для работы над «метавселенной». Подобные технологии разрабатываются Apple, Google, Amazon и Microsoft.





Mechanical/Process/Chemical Engineers





Сегодня в мире востребованы инженеры, которые занимаются развитием направления электромобилей.

Автокомпания Ford планирует увеличить инвестиции в производство электромобилей до $30 млрд к 2025 году. Lamborghini объявила, что запустит производство электромобилей к 2030 году. А компании Jaguar Land Rover и Volvo Cars намерены к этому времени выпускать только электромобили. В Норвегии за прошедший 2020 год уже продали больше электромобилей, чем бензиновых.





Data Scientist





Специалисты Data Scientist занимаются обработкой и анализом больших данных для составления прогнозов и решения задач бизнеса.

Например, сервис Netflix анализирует действия зрителей с помощью больших данных. При помощи информации о том, какие сериалы люди больше просматривают, какие пересматривают, а какие даже не смотрят до конца, специалисты могут определить желание клиентов. Результатом стало создание одного из самых популярных проектов стримингового сервиса — сериала «Карточный домик».

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Какие навыки нужны руководителям будущего — 5 подходов к управлению













Харизма, важная цель и комфортная среда, вдохновляем команду





Один из главных навыков современных лидеров — умение вдохновлять сотрудников. Это подтверждает исследование HR-компании Hays: 76% российских топ-менеджеров считают умение вести команду за собой главным навыком управленца. Все дело в переменчивости индустрий в эпоху инноваций. Команды, которые работают в них, часто становятся первопроходцами: бизнес-стратегии уходят на второй план.





Метод проб и ошибок — ищем бизнес-возможности





Другой важный навык — умение искать возможности для компании. Он состоит из трех вещей: внимательного взгляда на внешний мир, формирования рабочих гипотез, быстрого экспериментирования по их внедрению.





Внедряем «зеленый» подход для повышения эффективности





Для руководителей нового времени особенно важны постоянное, устойчивое развитие и социальная ответственность компании.

Еще 2 подхода по ссылке.

Бонус: что читать, чтобы быть в тренде





Каждое десятилетие одни профессии умирают, а на смену им приходят другие. В ближайшие годы ожидается развитие новых специальностей, многие из которых будут связаны с современными технологиями. Авторы блога издательства МИФ подготовили подборку книг, которые станут отличным стартом для освоения профессий будущего.





Пол Кидуэлл, «Психология города»





Доктор Пол Кидуэлл рассказывает о скрытых психологических аспектах проживания в городской среде и их влиянии на способность радоваться жизни.





Ник Бостром, «Искусственный интеллект»





Что произойдет, когда машины превзойдут людей в интеллекте? Будут ли они помогать нам или уничтожат человеческую расу? Ник Бостром в своей книге рассказывает о будущем человечества и разумной жизни.





Маттео Фаринелла и Хана Рос, «Нейрокомикс»





Доктора наук Маттео Фаринелла и Хана Рос при помощи иллюстраций и необычного сюжета объясняют все, что происходит у нас в голове.

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