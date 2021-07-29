8 профессий, которые будут востребованы не только сегодня, но и в будущем

Разработчик VR/AR





Сфера VR/AR-разработки — одна из самых активно развивающихся отраслей. Проекты на основе таких технологий создают как стартапы, так и крупные корпорации. А специалисты в этом направлении очень востребованы, так как их количество ограничено.





Например, Facebook собирает команду разработчиков для работы над «метавселенной». Это виртуальный мир, который будет создан на основе VR/AR технологий. Люди будут собираться там для игр, общения или работы. Подобные технологии виртуальной и дополненной реальности разрабатываются Apple, Google, Amazon и Microsoft.

Но разработчики в направлении VR и AR нужны не только в индустрии видеоигр. Эти технологии активно применяют в медицине, образовании, промышленности и других сферах.





Mechanical/Process/Chemical Engineers





Сегодня в мире востребованы инженеры, которые занимаются развитием направления электромобилей.

Например, в Берлине запускается первый завод Tesla в Европе. Там будут производиться Model 3 и компактный внедорожник Model Y. Чтобы совершенствовать свои электромобили, компании необходимы грамотные и опытные инженеры.





Автокомпания Ford планирует увеличить инвестиции в производство электромобилей до $30 млрд к 2025 году. Lamborghini объявила, что запустит производство электромобилей к 2030 году. А компании Jaguar Land Rover и Volvo Cars намерены к этому времени выпускать только электромобили. В Норвегии за прошедший 2020 год уже продали больше электромобилей, чем бензиновых.





Big Data Engineer





Большие данные — еще одно растущее направление в IT. Объем данных растет с каждым днем. Поэтому вопрос об их обработке и применении становится все более актуальным.





Инженер больших данных работает над тем, чтобы разработать эффективную систему хранения больших данных, а также процессы приема и обновления этих данных. Он может работать в самых разных сферах: финансы, туризм, строительство, e-commerce.

Например, Facebook и Instagram собирают данные, которые мы публикуем в сети: имя и фамилия, пол, возраст, место жительства, профессия, интересы, комментарии, просмотренные видео, переход по ссылкам и т.д.





Data Scientist





Специалисты Data Scientist занимаются обработкой и анализом больших данных для составления прогнозов и решения задач бизнеса. Они находят закономерности, которые позволяют предположить, какие действия надо предпринять для достижения того или иного результата.





Интересно, что количество запросов по поиску специалистов Data Science выросло на 433% за последние 3 года. Они нужны в самых разных сферах: ритейл, образование, путешествия, медицина.

Например, сервис Netflix анализирует действия зрителей с помощью больших данных. При помощи информации о том, какие сериалы люди больше просматривают, какие пересматривают, а какие даже не смотрят до конца, специалисты могут определить желание клиентов. Результатом стало создание одного из самых популярных проектов стримингового сервиса — сериала «Карточный домик».





Data Analyst





Профессию Data Analyst часто путают с Data Scientist. Но отличие в том, что аналитик работает при помощи совершенно других инструментов и решает конкретные запросы и задачи бизнеса. Специалисты в этом направлении требуются компаниям гораздо чаще. Как правило, открытых вакансий в сфере аналитики в два раза больше, чем в области Data Science.









Information Security Analyst





Еще одно важное направление сегодня — аналитик информационной безопасности. Такой специалист занимается постоянным сбором и анализом данных из самых разных источников, чтобы уровень защиты бизнеса оставался высоким.





Крупные международные IT-компании, которые хранят на своих серверах множество данных пользователей, особенно тщательно подходят к процессу защиты этих данных. Например, Google регулярно проводит проверку безопасности своих сервисов и инфраструктуры, обеспечивает защиту от вредоносного ПО, вирусов и других угроз. А Apple старается ограничивать доступ к данным владельцев iPhone не только сторонним приложениям, но и своим.





За помощь в создании материала выражаем благодарность Жарасхану Аман, Диане Абитовой, Дастану Иембергену.