10 профессий, которые будут востребованы не только сегодня, но и в будущем

Сегодня популярны ораторы, призывающие людей следовать за мечтой. Но в реальной жизни такой подход не всегда работает. Поэтому все чаще карьерные эксперты рекомендуют другой подход: постараться развить страсть к востребованной профессии, в которой вы сможете реализовать свои навыки. Выбрать ту сферу, где в ближайшие годы будет спрос на рабочие места.

Как узнать, какие профессии востребованы? Прочитайте эту статью. Эксперты портала 4brain.ru исследовали мнения разных специалистов и составили список самых востребованных профессий на ближайшие десять лет.





Эксперт по работе с большими данными

Большие данные — это огромный объем информации, который становится доступным благодаря достижениям в области компьютерных технологий. Смартфоны, планшеты и любые устройства, подключенные к Интернету, отслеживают и хранят информацию миллиардов людей о покупках и использовании товаров. Эта информация необходима компаниям, чтобы получать представление о поведении потребителей.





Специалист, который обладает навыками сбора, обобщения, хранения и анализа данных, называется экспертом по работе с большими данными. Он должен справляться с масштабным массивом сложной необработанной информации и находить закономерности, которые принесут пользу компании и помогут принимать верные стратегические решения.

Покупки на AliExpress или WildBerries, просмотр контента в Instagram, рекомендации Netflix и даже распознавание лиц, благодаря которому можно разблокировать смартфон: при каждом взаимодействии с технологией используются данные пользователей. И этот массив нужно корректно обрабатывать, чтобы при поиске, например, детских товаров, интернет-магазин в качестве рекомендаций предлагал пользователю компактный детский стульчик для кормления младенцев, а не витамины для собак.

По информации российского образовательного проекта Академия больших данных Made, в период с 2015 по 2019 годы спрос на специалистов по анализу данных вырос в 9,6 раз. Четыре года подряд американский сайт Glassdoor, на котором текущие и бывшие сотрудники анонимно оставляют отзывы о своей работе в компаниях, называет эксперта по работе с большими данными одной из лучших профессий в США. По прогнозам Бюро статистики труда США, за 2019-2029 годы занятость в этой сфере вырастет на 30,9%.

Эксперты по работе с большими данными необходимы практически во всех областях: начиная с государственной безопасности и заканчивая приложениями для знакомств. Эта профессия точно останется одной из самых востребованных в ближайшие десять лет.





Разработчик программного обеспечения





С тех пор как появились персональные компьютеры, квалифицированные разработчики программного обеспечения пользуются большим спросом. С развитием гаджетов, нейронных сетей, облачных хранилищ, дистанционных обучающих платформ, систем автоматизации, компьютерных игр и других технологий потребность в разработчиках ПО будет неуклонно расти, а у самих специалистов появится множество уникальных заданий и проектов.





Независимо от конкретной цели разработки эксперт в этой области должен уметь анализировать, проектировать и тестировать приложения, устранять неполадки, рекомендовать обновления клиентам и сотрудничать в проектных группах. Разработчики прикладного ПО могут работать в компаниях, занимающихся созданием приложений, финансовых или страховых организациях, промышленных, автомобилестроительных или телекоммуникационных предприятиях.

Российский ученый и директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрей Сербант считает, что в будущем будут востребованы программисты, способные:

— обучать машины (нейронные сети)

—работать с открытым исходным кодом

— интегрировать несколько интерфейсов друг с другом.

Карьера в области IT — это разумный выбор не только по причине востребованности грамотных специалистов, но и потому, что профессия хорошо оплачивается. По данным исследований сервиса развития карьеры в IT русскоязычного портала «Хабр», медианная зарплата IT-экспертов за первое полугодие 2020 года составила 108 тысяч рублей в месяц. Средняя годовая зарплата аналогичных специалистов по миру составляет около 60 тысяч долларов.





Врач





Потребность в медицинских работниках высока во все времена. 2020 год лишний раз это подтвердил.





Если рассматривать мировые тенденции, то в будущем ожидается спрос на помощников по уходу на дому. Их задача — оказывать индивидуальную помощь на дому людям, страдающим когнитивными нарушениями, физическими недостатками и хроническими заболеваниями. В служебные обязанности таких специалистов может входить контроль пульса, температуры, уровня сахара в крови пациента, смена повязок и другие медицинские манипуляции, помощь с протезами конечностей, одевание, гигиенические процедуры, приготовление пищи, уборка. Согласно прогнозам США, общая занятость помощников по уходу на дому вырастет на 34% в период с 2019 по 2029 годы.





Специалист по кибербезопасности





Специалист по кибербезопасности — это человек, который принимает меры по защите конфиденциальных и критически важных данных компании от кибератак. Необходимость в таких специалистах обусловлена ростом числа хакеров и утечек данных. Ожидается, что к 2023 году объем рынка кибербезопасности достигнет 248,3 миллиардов долларов при среднегодовом темпе роста в 10%.





Информационная безопасность и защита данных вошли в топ-5 навыков, которые будут востребованы в ближайшие годы. Потребность в специалистах по кибербезопасности будет оставаться колоссальной в течение 20 ближайших лет. Специалисты по информационной безопасности могут найти работу в самых разных сферах, включая крупные корпорации, государственные структуры и оборонные ведомства, финансовые учреждения, технологические компании, частные агентства по обеспечению кибербезопасности.





Архитектор виртуальной реальности





Виртуальная реальность (VR) — термин, который чаще всего ассоциируется с фантастическими фильмами и компьютерными играми. Однако уже сейчас появились новые возможности применения VR. Вот список некоторых отраслей, где используется эта технология: военно-промышленный комплекс, здравоохранение, автомобильная промышленность, обучение.





Инженер-проектировщик

Прежде чем создать какой-либо продукт, его нужно спроектировать. Этим и занимаются инженеры-проектировщики, чья деятельность связана как с разработкой совершенно новых идей, так и с переосмыслением старых. Они могут трудиться над чем угодно: от самолетов до смартфонов. С ростом спроса на новые технологии и материалы образование инженера может стать отправной точкой для успешной карьеры.





Уже сейчас работодатели остро нуждаются в квалифицированных специалистах с навыками проектирования инженерных систем водоснабжения, отопления, канализации и вентиляции. Как отмечает руководитель отдела по управлению персоналом компании «Метрополис» Элона Балатбиева, в будущем будут востребованы инженеры-проектировщики с навыками BIM-моделирования.





Специалист по 3D-печати





В наше время 3D-принтеры совершенствуются головокружительными темпами, они становятся быстрее и способны обрабатывать тысячи новых материалов: металл, пластик, бетон, гипс и т.д. По мере того, как программные приложения продолжают совершенствоваться, данный тип аддитивного производства становится все более обычным явлением. Это направление является перспективным, поскольку при 3D-печати расходуется меньше материалов и есть возможность создавать сложные формы, недоступные при использовании других производственных технологий.





Согласно данным из аналитического отчета консалтинговой компании J’son & Partners Consulting, через 10 лет 2/3 всей мировой продукции будет изготавливаться из комплектующих, напечатанных на 3D-принтерах, а емкость сегмента 3D-печати составит 350 миллиардов долларов.

На основании проведенного исследования, рекрутинговая компания HeadHunter назвала профессию специалиста по 3D-печати одной из самых перспективных и востребованных в ближайшие десять лет.





Специалист по альтернативной энергетике





В 2019 году около 11% мирового энергопотребления приходилось на возобновляемые технологии, которые включают водную, солнечную, ветровую и геотермальную энергетику. Использование альтернативных источников энергии имеет множество потенциальных преимуществ, включая сокращение выбросов парниковых газов, диверсификацию поставок энергии и уменьшение зависимости от рынков ископаемого топлива, в частности, нефти, газа и угля.





Логично, что развитие альтернативных источников энергии стимулирует спрос на специалистов, способных работать с «зелеными» технологиями. Альтернативной энергетике нужны технологи и операторы, разбирающиеся в химии, физике, автоматизации производственных процессов и владеющие английским языком.





Эксперт по робототехнике





Роботы больше не являются фантазией футуристов, они существуют здесь и сейчас. Их используют для выполнения рутинных, опасных и высокоточных задач в производстве, здравоохранении, сфере услуг, военных структурах.





41% руководителей компаний из 45 стран заявили, что уже сейчас вкладывают средства в ускорение автоматизации своего бизнеса. Помимо развития технологий, на этот процесс оказала существенное влияние пандемия COVID-19, из-за вспышки которой сотрудники предприятий были вынуждены оставаться дома.

Роботы, как известно, в изоляции не нуждаются, с их помощью можно оптимизировать рабочие процессы и снизить издержки, что выгодно для любого бизнеса. Но роботы по-прежнему остаются машинами, для создания, программирования и обслуживания которых нужны люди. И здесь профессия эксперта по робототехнике приобретает свою актуальность. Такие специалисты могут заниматься сборкой, тестированием и ремонтом роботов, а также разрабатывать компьютерные программы, которые ими управляют.





Биофармаколог





По экспертной оценке Fior Markets, одной из ведущих международных аналитических компаний, ожидается, что мировой рынок биотехнологий в 2027 году достигнет 833 млрд. долларов при среднегодовом темпе роста в 7%. А к 2030 году благодаря биотехнологиям будет выпускаться 35% всей продукции в химической отрасли, 50% в сельском хозяйстве и около 80% в медицине.





Рост биотехнологий повлечет за собой потребность в кадрах. Одними из самых востребованных станут биофармакологи — специалисты, создающие медицинские препараты с применением биологических материалов и систем. Так считает руководитель пресс-службы компании интернет-рекрутмента HeadHunter Александр Джабаров. Биофармакологи нужны уже сейчас, и спрос на них в ближайшие годы будет только увеличиваться.

Перечисленные выше профессии предлагают хорошие перспективы для роста. Но это не значит, что нужно делать карьеру исключительно в этих областях. Разумно выбирать такую работу, которая не только даст возможность достойно зарабатывать, но и будет приносить удовлетворение. Подумайте о своих предпочтениях и навыках, определите области, которые вам подходят, поищите информацию о вакансиях и зарплате, и только потом делайте выбор.