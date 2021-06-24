Где начать карьеру: 6 направлений в IT, которые еще долго будут актуальны

Мир переходит на цифровые форматы взаимодействия, поэтому IT-сфере постоянно нужны новые специалисты. Но как найти здесь свое призвание, делать то, что действительно нравится, и обеспечить себя работой не только сейчас, но и в ближайшие 10-20 лет? «Лайфхакер» рассказал о самых перспективных направлениях и навыках, которые точно пригодятся рок-звездам мира технологий.





1. Мобильная связь нового поколения — 5G





Это не просто быстрая мобильная связь: сети 5G становятся основой глобальных систем интернета вещей. С их помощью устройства смогут самостоятельно обмениваться данными в режиме реального времени, а мир станет более «подключенным» и интеллектуальным — с беспилотным транспортом и смарт‑городами. Для разработки этих технологий понадобится много IT‑специалистов с экспертными знаниями в разных отраслях.

Сети 5G обеспечат передачу данных на скорости до 100 Гбит/с и минимальную задержку. С их распространением автомобили смогут непрерывно отправлять информацию о происходящем вокруг на сервер и принимать команды для автономного управления. А промышленное производство станет более умным и безопасным: например, на угледобывающих карьерах операторы смогут управлять роботами‑самосвалами, находясь за тысячи километров от них. Благодаря разработчикам новых сетей самые разные системы — от компьютерных игр и виртуальной реальности до медицины — смогут эффективно обмениваться информацией без участия человека.





2. Искусственный интеллект — AI





Искусственный интеллект и сейчас есть почти в каждом смартфоне. Голосовые ассистенты умеют кратко рассказывать главные новости, шутить, определять эмоциональное состояние человека, отвечать на каверзные вопросы. Распознавание изображений автоматизирует анализы в медицине и распознает нужное лицо в толпе людей. А интеллектуальное моделирование позволяет протестировать новые лекарства, не синтезируя их в лабораториях, предсказать природные катаклизмы, улучшить схемы дорожного движения.

Сферы применения AI будут только расширяться: от ботов в кол‑центрах до интеллектуальной оптимизации распределения энергии в городах и беспилотных дронов, выполняющих разные задачи. Чтобы внедрять такие решения, требуется все больше специалистов. А еще разработки искусственного интеллекта — одна из самых высокооплачиваемых сфер в IT: умные решения способны сократить расходы компаний и увеличить прибыль в несколько раз.





3. Сетевые технологии — IP





Сетевые технологии призваны обеспечить быстрый доступ в интернет откуда угодно: со дна океана, вершины горы или из космоса. Современным приложениям требуются решения нового поколения. Например, появление 5G и облачных технологий ускорило цифровизацию и интеллектуализацию разных сфер жизни. С ростом нагрузок увеличивался масштаб и сложность Сети.

Сегодня IT‑отрасли требуются специалисты, которые оптимизируют методы и каналы передачи данных. Они также занимаются вопросами кибербезопасности, шифрования данных и повышения скорости и стабильности интернет‑соединений.

С запуском таких проектов появятся и новые протоколы, которые упростят взаимодействие между людьми и устройствами на Земле и за ее пределами. А специалисты по сетям должны будут обеспечивать достойное качество связи, реагировать на изменения, изучать и внедрять новые технологии.





4. Облачные решения — Cloud





IT‑гиганты запускают и совершенствуют облачные платформы, делают их доступными миллионам компаний и отдельным пользователям по всему миру. Аренда мощностей в облаке позволяет быстро обрабатывать большие объемы данных, не обновляя офисные серверы. К тому же такие системы обеспечивают надежную защиту информации и гибко масштабируются — у них нет границ вместимости.

Развиваются и публичные облака — их могут использовать отдельные разработчики и компании любой величины. Например, SberCloud предоставляет услуги бизнесу, учебным, научным и государственным организациям. А облачная платформа SberCloud.Advanced, ориентированная на бизнес, позволяет создать в своей системе полноценную IT‑инфраструктуру любого масштаба, работать с кластерами больших данных, а также автоматически развертывать, масштабировать приложения и управлять ими.





5. Мобильные приложения — APP





Популярность мобильных приложений продолжает расти, потому что для многих смартфон — ключевой способ взаимодействия с миром. Специальная программа есть практически на любой случай. Например, с помощью приложения можно по звуку определить спелость арбуза, использовать смартфон в качестве дальномера, строительного уровня или даже дозиметра, сфотографировать математическую задачку и получить готовое решение.

Есть программы для виртуальных химических опытов, «примерки» татуировок, выбора самого удачного дня для мойки машины. И стартапы, и крупные корпорации нуждаются в мобильных разработчиках, которые могут писать чистый лаконичный код и создавать приложения с дружелюбным и интуитивным интерфейсом.

Сфера прогрессирует очень активно, и у IT‑специалистов есть множество возможностей для самореализации и создания решений на различных платформах. Например, Huawei развивает собственную экосистему приложений — Huawei Mobile Service. Магазин приложений AppGallery каждый месяц посещает 530 миллионов активных пользователей. Приложения для него создают 2,3 миллиона разработчиков по всему миру.





6. Спортивное программирование — Code





Крупные корпорации и амбициозные стартапы всегда стараются держать в поле зрения талантливых специалистов, которые побеждали на чемпионатах по спортивному программированию. Такие соревнования развивают умение нешаблонно мыслить, решать сложные задачи за ограниченное время, работать в команде и грамотно распределять роли. Весь этот опыт пригодится как в коммерческой компании, так и в науке.