Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/342/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/342545e5164c478328d81bad8ec2a5bd.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
22-novyh-marshruta-iz-stran-central-noy-azii-aviareysy-i-zhd-napravleniya
22 новых маршрута из стран Центральной Азии: авиарейсы и ЖД-направления
566
Главная
/
Возможности
/
Путешествия

Вчера в 11:45

22 новых маршрута из стран Центральной Азии: авиарейсы и ЖД-направления

Собрали новые авиа- и ЖД-направления, которые были запущены летом 2022 года.


Международные авиарейсы

авиа

Алматы — Уфа

Нур-Султан — Уфа

С четвертого августа российская авиакомпания Red Wings запустила регулярные пассажирские рейсы один раз в неделю из Алматы в Уфу. Рейс по маршруту Нур-Султан — Уфа также один раз в неделю — в четверг. Все рейсы выполняются на воздушных судах типа SU-95.


Нур-Султан — Красноярск

Алматы — Красноярск

Авиакомпания «Россия» выполняет регулярные рейсы по маршруту Алматы — Красноярск и Нур-Султан — Красноярск четыре и три раза в неделю с 16-17 июля этого года. Рейсы выполняются на воздушных судах типа SU-95.


Актобе — Москва


Рейс Москва — Актобе стартовал 29 июля и выполняется по пятницам, а Актобе — Москва по субботам. Данный рейс организовала авиакомпания Red Wings.


Актау — Москва

авиа

С начала июля авиакомпания Red Wings также запустила новый рейс из Актау в Москву.


Алматы — Челябинск


Рейсы совершаются с 17 июля один раз в неделю по воскресеньям на воздушных судах типа SU-95. Перевозчик — авиакомпания Red Wings.


Нур-Султан — Уфа


С 8 июля 2022 года российская авиакомпания «Азимут» выполняет регулярные пассажирские авиаперевозки по маршруту Нур-Султан — Уфа один раз в неделю по пятницам. Рейсы выполняются на воздушных судах типа RRJ-95.


Ташкент — Токио


Рейс Ташкент — Токио выполняется раз в неделю по четвергам, начиная с 4 августа. Воздушное сообщение с Японией запустилось вновь после двухлетнего перерыва. Полеты совершаются по четвергам. Билеты можно приобрести на сайте uzairways.com, в кассе Uzbekistan Airways Sales либо у агентов авиакомпании.


Ташкент — Красноярск

авиа

25 июня 2022 года Uzbekistan Airways Express выполнил первый авиарейс по международному направлению Ташкент — Красноярск — Ташкент. Регулярные авиасообщения выполняются раз в неделю — по субботам.


Актобе — Жуковский


С 22 июля 2022 года открыли рейс Актобе — Жуковский, который совершается с частотой два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Рейсы выполняются на воздушных судах типа SU-95. Билеты доступны на официальном сайте авиакомпании.


Ташкент — Куала-Лумпур


9 июля был организован первый чартерный рейс Malaysia Airlines из Куала-Лумпура в Ташкент, на котором прибыло 92 пассажиров.

Рейс выполнен в рамках соглашения, заключенного между национальной авиакомпанией Malaysia Airlines и узбекским туристическим оператором Osmon Aero. Планируется, что авиарейсы по этому маршруту будет выполняться каждые десять дней.


Алматы — Тамчы


Казахстанская авиакомпания SCAT запустила прямой сезонный авиарейс из Алматы в аэропорт Иссык-Куль. Полеты по маршруту Алматы — Тамчы — Алматы выполняются два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.


Алматы — Махачкала

авиа

Рейсы Махачкала — Алматы выполняет авиакомпания Red Wings с 16 июля этого года с частотой один раз в неделю. На маршруте задействованы лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Это первое направление авиакомпании из столицы Дагестана в Казахстан. Казахстан стал четвертым иностранным государством, связанным с Махачкалой прямыми рейсами авиакомпании.


Нур-Султан — Стамбул

Авиакомпания Pegasus начал выполнять регулярные рейсы по этому маршруту. Периодичность — два раза в неделю: по понедельникам и средам. Как сообщает министерство, благодаря новому рейсу увеличились возможности путешествовать для жителей обоих государств.

ЖД-направления

поезд

Караганда — Самара

Алматы — Казань

Караганда — Омск

С восьмого июня запустился жд-маршрут Караганда — Самара. С шестого июня — Алматы — Казань, а с третьего — Караганда — Омск. Постепенно будут запускаться и другие международные поезда.


Бишкек — Самара

Бишкек — Новосибирск

Бишкек — Казань

С первых дней июня поезда из Бишкека в Россию направляются в трех направлениях: в Самару, Новосибирск и Казань. По пути поезда проезжают через Оренбург, Барнаул, Курган и Екатеринбург.

Маршруты выполняются составами ГП «НК «Кыргыз темир жолу».


Нур-Султан — Шымкент

жд рейсы

С первого сентября поезд «Тальго» запустят по маршруту Нур-Султан — Шымкент.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#путешествия #туризм #авиаперелет #жд #центральнаяазия
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Путешествия без лишних затрат: 7 программ для работы и учебы за рубежом
1641
НЬЮ-ЙОРК ГЛАЗАМИ КАЗАХСТАНЦА
5764
Путешествуйте дома. Почему стоит поехать в Наманган и что посетить в этом городе
1563
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.