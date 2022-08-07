22 новых маршрута из стран Центральной Азии: авиарейсы и ЖД-направления

Собрали новые авиа- и ЖД-направления, которые были запущены летом 2022 года.





Международные авиарейсы





Алматы — Уфа

Нур-Султан — Уфа

С четвертого августа российская авиакомпания Red Wings запустила регулярные пассажирские рейсы один раз в неделю из Алматы в Уфу. Рейс по маршруту Нур-Султан — Уфа также один раз в неделю — в четверг. Все рейсы выполняются на воздушных судах типа SU-95.





Нур-Султан — Красноярск

Алматы — Красноярск

Авиакомпания «Россия» выполняет регулярные рейсы по маршруту Алматы — Красноярск и Нур-Султан — Красноярск четыре и три раза в неделю с 16-17 июля этого года. Рейсы выполняются на воздушных судах типа SU-95.





Актобе — Москва



Рейс Москва — Актобе стартовал 29 июля и выполняется по пятницам, а Актобе — Москва по субботам. Данный рейс организовала авиакомпания Red Wings.





Актау — Москва









С начала июля авиакомпания Red Wings также запустила новый рейс из Актау в Москву.





Алматы — Челябинск



Рейсы совершаются с 17 июля один раз в неделю по воскресеньям на воздушных судах типа SU-95. Перевозчик — авиакомпания Red Wings.





Нур-Султан — Уфа



С 8 июля 2022 года российская авиакомпания «Азимут» выполняет регулярные пассажирские авиаперевозки по маршруту Нур-Султан — Уфа один раз в неделю по пятницам. Рейсы выполняются на воздушных судах типа RRJ-95.





Ташкент — Токио



Рейс Ташкент — Токио выполняется раз в неделю по четвергам, начиная с 4 августа. Воздушное сообщение с Японией запустилось вновь после двухлетнего перерыва. Полеты совершаются по четвергам. Билеты можно приобрести на сайте uzairways.com, в кассе Uzbekistan Airways Sales либо у агентов авиакомпании.





Ташкент — Красноярск









25 июня 2022 года Uzbekistan Airways Express выполнил первый авиарейс по международному направлению Ташкент — Красноярск — Ташкент. Регулярные авиасообщения выполняются раз в неделю — по субботам.



Актобе — Жуковский



С 22 июля 2022 года открыли рейс Актобе — Жуковский, который совершается с частотой два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Рейсы выполняются на воздушных судах типа SU-95. Билеты доступны на официальном сайте авиакомпании.



Ташкент — Куала-Лумпур



9 июля был организован первый чартерный рейс Malaysia Airlines из Куала-Лумпура в Ташкент, на котором прибыло 92 пассажиров.

Рейс выполнен в рамках соглашения, заключенного между национальной авиакомпанией Malaysia Airlines и узбекским туристическим оператором Osmon Aero. Планируется, что авиарейсы по этому маршруту будет выполняться каждые десять дней.





Алматы — Тамчы



Казахстанская авиакомпания SCAT запустила прямой сезонный авиарейс из Алматы в аэропорт Иссык-Куль. Полеты по маршруту Алматы — Тамчы — Алматы выполняются два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.





Алматы — Махачкала





Рейсы Махачкала — Алматы выполняет авиакомпания Red Wings с 16 июля этого года с частотой один раз в неделю. На маршруте задействованы лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Это первое направление авиакомпании из столицы Дагестана в Казахстан. Казахстан стал четвертым иностранным государством, связанным с Махачкалой прямыми рейсами авиакомпании.





Нур-Султан — Стамбул

Авиакомпания Pegasus начал выполнять регулярные рейсы по этому маршруту. Периодичность — два раза в неделю: по понедельникам и средам. Как сообщает министерство, благодаря новому рейсу увеличились возможности путешествовать для жителей обоих государств.

ЖД-направления

Караганда — Самара

Алматы — Казань

Караганда — Омск

С восьмого июня запустился жд-маршрут Караганда — Самара. С шестого июня — Алматы — Казань, а с третьего — Караганда — Омск. Постепенно будут запускаться и другие международные поезда.





Бишкек — Самара

Бишкек — Новосибирск

Бишкек — Казань

С первых дней июня поезда из Бишкека в Россию направляются в трех направлениях: в Самару, Новосибирск и Казань. По пути поезда проезжают через Оренбург, Барнаул, Курган и Екатеринбург.

Маршруты выполняются составами ГП «НК «Кыргыз темир жолу».





Нур-Султан — Шымкент





С первого сентября поезд «Тальго» запустят по маршруту Нур-Султан — Шымкент.