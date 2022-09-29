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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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15 октября в Алматы выступят сильнейшие предприниматели с оборотом $5 млрд на форуме «За Рамки»
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Сегодня в 10:23

15 октября в Алматы выступят сильнейшие предприниматели с оборотом $5 млрд на форуме «За Рамки»

Они откровенно поделятся своими ошибками, которые действительно не стоит повторять. Задача форума — сэкономить годы жизни слушателей на опыте лучших.

Оскар Хартманн

— соучредитель более пяти компаний, стоимостью более $1 миллиарда

— бизнес-ангел, международный инвестор

— мировой рекорд по indoor гребле на 100 метров.

Евгений Черняк

— входит в ТОП-30 Forbes UA

— ведущий YouTube-канала о бизнесе Big Money.

Мухтар Джакишев

— экс-президент №1 мировой компании по добыче урана «Казатомпром»

— экс-вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Казахстана.

Купить билеты можно на сайте: zaramki.kz

Мероприятие пройдет 15 октября, во Дворце спорта имени Балуан Шолака.

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#казахстан #алматы #бизнес #форум #евгенийчерняк
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.