15 октября в Алматы выступят сильнейшие предприниматели с оборотом $5 млрд на форуме «За Рамки»

Они откровенно поделятся своими ошибками, которые действительно не стоит повторять. Задача форума — сэкономить годы жизни слушателей на опыте лучших.
Оскар Хартманн
— соучредитель более пяти компаний, стоимостью более $1 миллиарда
— бизнес-ангел, международный инвестор
— мировой рекорд по indoor гребле на 100 метров.
Евгений Черняк
— входит в ТОП-30 Forbes UA
— ведущий YouTube-канала о бизнесе Big Money.
Мухтар Джакишев
— экс-президент №1 мировой компании по добыче урана «Казатомпром»
— экс-вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Казахстана.
Купить билеты можно на сайте: zaramki.kz
Мероприятие пройдет 15 октября, во Дворце спорта имени Балуан Шолака.