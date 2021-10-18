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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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11 лучших стран для путешествий, где необязательно знать английский язык
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Сегодня в 18:45

11 лучших стран для путешествий, где необязательно знать английский язык

Турция


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Одно из самых популярных направлений для отдыха. Выбор досуга здесь большой: отдых в красочных курортах Анталии, Белека и Бодрума, прогулка по достопримечательностям Стамбула, где соединяются история и современность. А в туристических районах Турции работает русскоговорящий персонал.

О правилах въезда в страну вы можете прочесть здесь.


Грузия


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Грузия ассоциируется с гостеприимством местных жителей, атмосферным городом Тбилиси, родиной грузинских вин Кахетией, пещерами Кутаиси и древними городами. Стоит упомянуть и знаменитые хачапури, хинкали и чурчхеллу, которые лучше всего попробовать именно в этой стране.

О правилах въезда в страну вы можете прочесть здесь.


Украина


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В стране много достопримечательностей, включая замки, церкви и соборы. Многие любят отдых в Одессе, где обязательно стоит погулять по Дерибасовской улице.

О правилах въезда в страну вы можете прочесть здесь.


Армения


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Что люди представляют, когда слышат об Армении? Кавказские горы, монастыри и храмы, шашлык-хороварц. Стоит посетить Цицернакаберд, пещерный город Хнодзореск, горнолыжный курорт Цахкадзор и другие достопримечательности.

О правилах въезда в страну вы можете прочесть здесь.


Беларусь


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В Беларуси расположено много культурных памятников: город Брест, Мирский и Норвежские замки, мемориалы, храмы и костелы Минска, его исторический район — Верхний город. К нему примыкает улица Зыбицкая, где часто отдыхает молодежь.

О правилах въезда в страну вы можете прочесть здесь.


Польша


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Столица Польши Варшава удивляет своей архитектурой. В стране много красивых мест: замок Мариенбург, горные склоны Татр, Старый город в Кракове и Гданьске, Деревянные костелы юга Малой Польши и Мазурское поозерье, которые стоит посетить.

О правилах въезда в страну вы можете прочесть здесь.


Болгария


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Эта страна привлекает туристов круглый год: в летнее время морем и пляжами, а в холодное время лыжными курортами. Из известных достопримечательностей и красот выделяют семь Рильских озер, крепость Белоградчика, долину роз, старые города, монастыри и храмы.

О правилах въезда в страну вы можете прочесть здесь.


Израиль


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Поехать в Израиль, чтобы увидеть святыни Иерусалима, посетить Гефсиманский и Бахайские сады, музеи, окунуться в культурные и пляжные развлечения Тель-Авива? Однозначно стоит. Не забудьте заглянуть на базар и попробовать друзскую питу. Вам будет комфортно, потому что в Израиле много русскоговорящих.

О правилах въезда в страну вы можете прочесть здесь.


Литва


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Литва привлекает туристов сохранившейся архитектурой в старом городе Вильнюса, готичным Тракайским замком, туристическим курортом Нерингом, заповедником Кярнавеи, достопримечательностями Каунаса. Литовские гиды владеют и русским языком.

О правилах въезда в страну вы можете прочесть здесь.


Чехия


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Увлекательная страна, куда стоит поехать, чтобы вживую увидеть замок Пражский град, Карлов мост и Вацлавскую площадь в Праге, Конепрусскую пещеру, заповедник Смрадех и термальные источники в Карловых Варах. В стране процветает туризм, живет много мигрантов из стран СНГ, поэтому много русскоговорящих.

О правилах въезда в страну вы можете прочесть здесь.


Черногория


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Курорты, море и приятный климат Черногории привлекают туристов из разных стран, в том числе и СНГ. Вы можете выбрать: курортный отдых Свети-Стефана, прогулки по старому городу Будва, поездку на остров Госпа од Шкрпела, Скадарское озеро и в национальный парк Дурмитор. Не забудьте про известный пляж Бечичи.

О правилах въезда в страну вы можете прочесть здесь.

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