11 лучших стран для путешествий, где необязательно знать английский язык

Турция









Одно из самых популярных направлений для отдыха. Выбор досуга здесь большой: отдых в красочных курортах Анталии, Белека и Бодрума, прогулка по достопримечательностям Стамбула, где соединяются история и современность. А в туристических районах Турции работает русскоговорящий персонал.

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Грузия





Грузия ассоциируется с гостеприимством местных жителей, атмосферным городом Тбилиси, родиной грузинских вин Кахетией, пещерами Кутаиси и древними городами. Стоит упомянуть и знаменитые хачапури, хинкали и чурчхеллу, которые лучше всего попробовать именно в этой стране.

О правилах въезда в страну вы можете прочесть здесь.





Украина





В стране много достопримечательностей, включая замки, церкви и соборы. Многие любят отдых в Одессе, где обязательно стоит погулять по Дерибасовской улице.

О правилах въезда в страну вы можете прочесть здесь.





Армения





Что люди представляют, когда слышат об Армении? Кавказские горы, монастыри и храмы, шашлык-хороварц. Стоит посетить Цицернакаберд, пещерный город Хнодзореск, горнолыжный курорт Цахкадзор и другие достопримечательности.

О правилах въезда в страну вы можете прочесть здесь.





Беларусь





В Беларуси расположено много культурных памятников: город Брест, Мирский и Норвежские замки, мемориалы, храмы и костелы Минска, его исторический район — Верхний город. К нему примыкает улица Зыбицкая, где часто отдыхает молодежь.

О правилах въезда в страну вы можете прочесть здесь.





Польша





Столица Польши Варшава удивляет своей архитектурой. В стране много красивых мест: замок Мариенбург, горные склоны Татр, Старый город в Кракове и Гданьске, Деревянные костелы юга Малой Польши и Мазурское поозерье, которые стоит посетить.

О правилах въезда в страну вы можете прочесть здесь.





Болгария





Эта страна привлекает туристов круглый год: в летнее время морем и пляжами, а в холодное время лыжными курортами. Из известных достопримечательностей и красот выделяют семь Рильских озер, крепость Белоградчика, долину роз, старые города, монастыри и храмы.

О правилах въезда в страну вы можете прочесть здесь.





Израиль





Поехать в Израиль, чтобы увидеть святыни Иерусалима, посетить Гефсиманский и Бахайские сады, музеи, окунуться в культурные и пляжные развлечения Тель-Авива? Однозначно стоит. Не забудьте заглянуть на базар и попробовать друзскую питу. Вам будет комфортно, потому что в Израиле много русскоговорящих.

О правилах въезда в страну вы можете прочесть здесь.





Литва





Литва привлекает туристов сохранившейся архитектурой в старом городе Вильнюса, готичным Тракайским замком, туристическим курортом Нерингом, заповедником Кярнавеи, достопримечательностями Каунаса. Литовские гиды владеют и русским языком.

О правилах въезда в страну вы можете прочесть здесь.





Чехия





Увлекательная страна, куда стоит поехать, чтобы вживую увидеть замок Пражский град, Карлов мост и Вацлавскую площадь в Праге, Конепрусскую пещеру, заповедник Смрадех и термальные источники в Карловых Варах. В стране процветает туризм, живет много мигрантов из стран СНГ, поэтому много русскоговорящих.

О правилах въезда в страну вы можете прочесть здесь.





Черногория





Курорты, море и приятный климат Черногории привлекают туристов из разных стран, в том числе и СНГ. Вы можете выбрать: курортный отдых Свети-Стефана, прогулки по старому городу Будва, поездку на остров Госпа од Шкрпела, Скадарское озеро и в национальный парк Дурмитор. Не забудьте про известный пляж Бечичи.

О правилах въезда в страну вы можете прочесть здесь.