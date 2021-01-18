10 трендов маркетинга на 2021 год

Мы собрали для вас десять главных трендов в SMM, контенте, видеомаркетинге и коммуникациях на этот год.

Видеоконтент

Это ваш «цифровой актив» в 2021 году. Сейчас Instagram запускает нововведение — Reels, функция, призванная составить конкуренцию TikTok, пока она внедрена не во всех странах, включая Казахстан. И это еще раз доказывает, что видеоконтент набирает обороты все сильнее и сильнее. Подробнее.





Честный контент

В 2021 году в тренде честный контент, правдивость в картинке, словах, мыслях и даже намерениях. Меньше ретуши и красивых слов, больше человечности. Контент нужно пропускать через призму пользы для потребителя. Подробнее.





Stories

Ближайший год самым востребованным видом контента в социальных сетях будут сторис, они уже не первый год набирают популярность и в этом году будут на пике. Мы сейчас находимся в ситуации переизбытка информации, поэтому короткие сторис стали так актуальны. Подробнее.





Абстрактность в дизайне

Четкие формы и линии постепенно уходят в прошлое, а их место занимают абстрактные элементы. Они отлично контрастируют со строгим макетом и привлекают внимание зрителя. Это направление характерно тем, что использует визуальный язык различных форм, цветов и линий для создания композиций. Подробнее.





Эмоджи

Социальные сети влияют не только на нашу повседневную жизнь, но и на тренды графического дизайна. Так как эмоджи — популярный способ визуализировать эмоции и душевное состояние, дизайнеры начали применять их при создании сайтов и упаковки продуктов. Подробнее.





TikTok

Приглядитесь к TikTok, пока еще бизнесу сложно понять, как работает эта площадка. Но уже можно начать искать себе бренд-амбассадоров на этой площадке или даже запускать собственный канал. TikTok подходит для тех компаний, у кого целевая аудитория до 24 лет. Подробнее.





Личные видеовзаимодействия

Благодаря пандемии нам пришлось научиться общаться в видеоформате. Теперь компании создают персонализированные видеосообщения для своих клиентов или партнеров, что работает для повышения лояльности гораздо эффективнее, чем телефонные звонки или письма. Подробнее.





Субтитры

Значительное количество пользователей смотрят видео в социальных сетях без звука. Для этого есть множество причин: от нежелания коллег слышать, что находится рядом с ними на экране, до просмотра видео в общественных местах на телефонах и общего раздражения по поводу звука. Субтитры и экранные инструкции или информация жизненно важны для обеспечения того, чтобы видеоконтент полностью доходил до аудитории. Подробнее.





Вертикальное видео

80% контента человек воспринимает с экрана смартфона, а это всегда вертикальное его положение. Благодаря вертикальному контенту в социальных сетях Instagram и TikTok, теперь в широкие массы выходит формат вертикального видео. Теперь даже на YouTube можно загрузить видео вертикального формата. Подробнее.





Разнообразный контент

Контент должен быть разным — и образовательным, и развлекательным. Многие приходят сейчас к тому, что обучение — это то, что будет с нами на протяжении всей жизни. Поэтому пользователь должен понимать практическую пользу, почему он должен быть подписан на вашу страницу, но и в то же время важно делать легкий развлекательный контент, когда можно переключить голову с рабочих процессов и просто полистать ленту. Подробнее.