10 трендов графического дизайна в 2021 году

Мы живем в эпоху быстрых изменений, сферы дизайна эти изменения тоже касаются. Вот 10 трендов, которые будут актуальны в следующем году. Вдохновляйтесь.





Элементы природы





В связи с урбанизацией и цифровизацией современного мира люди все больше тянутся к элементам, связывающим их с природой. В графическом дизайне уже наблюдается тенденция к использованию форм и цветов, вдохновленных пейзажами, деревьями, листьями и животными.





Абстрактность





Четкие формы и линии постепенно уходят в прошлое, а их место занимают абстрактные элементы. Они отлично контрастируют со строгим макетом и привлекают внимание зрителя. Это направление характерно тем, что использует визуальный язык различных форм, цветов и линий для создания композиций.





Необычные сочетания цветов и эффекты размытия





Яркие градиенты уже были популярны в этом году и сохранят свои позиции в следующем. Все больше графических дизайнеров добавляют размытые цветовые переходы и шумы в свои работы. Такое сочетание делает элементы дизайна, типографику и изображения более яркими и привлекательными.





3D-типографика





Это направление будет особенно популярно в 2021 году. Трехмерные буквы различных форм, цветов и размеров, как анимированные, так и статичные, выглядят очень эффектно. Уже сейчас их можно увидеть везде: на сайтах, билбордах и в печатных изданиях.





Символы





Символы использовались еще в доисторические времена, задолго до появления графического дизайна. Сейчас они используются, чтобы раскрыть идею и представить продукт. Обычно они представлены значками, иконками и словами и помогают преодолевать языковой барьер.





Монохромность





Минимализм можно использовать не только в формах, но и в цветах. Монохромная цветовая схема также позволяет создать привлекательный визуал. Черно-белый фон отлично сочетается с текстом, а также графикой, символами и изображениями.





Ретрофутуризм





Это стиль вызывает ностальгию по временам, когда люди мечтали о полностью автоматизированном будущем с летающими машинами и исследованиями далеких галактик. Популярность ретрофутуристического дизайна в 2021 году поможет вернуть оптимистический взгляд на будущее.





Геометрические формы





Даже простые геометрические формы могут добавить большое значение дизайну. Этот тренд наблюдается в работах этого года и сохранит актуальность в 2021 году. Геометрические формы отлично подходят как для 2D-, так и 3D-дизайна.





Классические винтажные шрифты





В последнее время выпускается все больше элегантных шрифтов в винтажном стиле. Например, Glamour Absolute, который подойдет для различных проектов. Эти шрифты добавляют приятный эффект старины в дизайн.





Эмоджи





Социальные сети влияют не только на нашу повседневную жизнь, но и на тренды графического дизайна. Так как эмоджи — популярный способ визуализировать эмоции и душевное состояние, дизайнеры начали применять их при создании сайтов и упаковки продуктов.

Источник: weandthecolor.com