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10-trendov-graficheskogo-dizayna-v-2021-godu
10 трендов графического дизайна в 2021 году
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Вчера в 21:50

10 трендов графического дизайна в 2021 году

Мы живем в эпоху быстрых изменений, сферы дизайна эти изменения тоже касаются. Вот 10 трендов, которые будут актуальны в следующем году. Вдохновляйтесь.


Элементы природы

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В связи с урбанизацией и цифровизацией современного мира люди все больше тянутся к элементам, связывающим их с природой. В графическом дизайне уже наблюдается тенденция к использованию форм и цветов, вдохновленных пейзажами, деревьями, листьями и животными.


Абстрактность

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Четкие формы и линии постепенно уходят в прошлое, а их место занимают абстрактные элементы. Они отлично контрастируют со строгим макетом и привлекают внимание зрителя. Это направление характерно тем, что использует визуальный язык различных форм, цветов и линий для создания композиций.


Необычные сочетания цветов и эффекты размытия

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Яркие градиенты уже были популярны в этом году и сохранят свои позиции в следующем. Все больше графических дизайнеров добавляют размытые цветовые переходы и шумы в свои работы. Такое сочетание делает элементы дизайна, типографику и изображения более яркими и привлекательными.


3D-типографика

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Это направление будет особенно популярно в 2021 году. Трехмерные буквы различных форм, цветов и размеров, как анимированные, так и статичные, выглядят очень эффектно. Уже сейчас их можно увидеть везде: на сайтах, билбордах и в печатных изданиях.


Символы

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Символы использовались еще в доисторические времена, задолго до появления графического дизайна. Сейчас они используются, чтобы раскрыть идею и представить продукт. Обычно они представлены значками, иконками и словами и помогают преодолевать языковой барьер.


Монохромность

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Минимализм можно использовать не только в формах, но и в цветах. Монохромная цветовая схема также позволяет создать привлекательный визуал. Черно-белый фон отлично сочетается с текстом, а также графикой, символами и изображениями.


Ретрофутуризм

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Это стиль вызывает ностальгию по временам, когда люди мечтали о полностью автоматизированном будущем с летающими машинами и исследованиями далеких галактик. Популярность ретрофутуристического дизайна в 2021 году поможет вернуть оптимистический взгляд на будущее.


Геометрические формы

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Даже простые геометрические формы могут добавить большое значение дизайну. Этот тренд наблюдается в работах этого года и сохранит актуальность в 2021 году. Геометрические формы отлично подходят как для 2D-, так и 3D-дизайна.


Классические винтажные шрифты

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В последнее время выпускается все больше элегантных шрифтов в винтажном стиле. Например, Glamour Absolute, который подойдет для различных проектов. Эти шрифты добавляют приятный эффект старины в дизайн.


Эмоджи

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Социальные сети влияют не только на нашу повседневную жизнь, но и на тренды графического дизайна. Так как эмоджи — популярный способ визуализировать эмоции и душевное состояние, дизайнеры начали применять их при создании сайтов и упаковки продуктов.

Источник: weandthecolor.com

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