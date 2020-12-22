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10 трендов видеомаркетинга на 2021 год
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Вчера в 22:00

10 трендов видеомаркетинга на 2021 год

Видео в 2020 году окончательно вошло в нашу жизнь. Видеоконтент начали создавать даже те, кто не планировал этого начинать. Вот основные тренды видеомаркетинга на следующий год.

Живые видео


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В 2020 году многим пришлось создавать контент в условиях ограничения «на коленке», что ввело новый тренд на живые, настоящие видео. Сегодня это самый популярный контент в различных направлениях, обзорах, интервью, демонстрации товаров или услуг.


Стиль TikTok


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Если вы прокручиваете любую ленту в социальных сетях, то заметите, что почти в каждом видео используется веселый, быстрый и энергичный стиль, популярный в TikTok. Такие короткие видеоролики объясняют или рассказывают о чем-то с помощью танцевальных движений, забавных джинглов, трюков или розыгрышей. Уловка этого стиля видео — сочетание информации и развлечения.


Личные видеовзаимодействия


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Благодаря пандемии нам пришлось научиться общаться в видеоформате. Теперь компании создают персонализированные видеосообщения для своих клиентов или партнеров, что работает для повышения лояльности гораздо эффективнее, чем телефонные звонки или письма.


Видео более длинного формата


Теперь люди готовы воспринимать онлайн и более длинные видео. Благодаря функционалу популярных видеоплатформ теперь они могут возвращаться к тому моменту в видео, на котором остановились. Главное видео должно быть интересным и ценным для зрителя.


Длительность видео


В социальных сетях лучше всего работают видео от 65 секунд до 5 минут. Об этом говорит статистика Facebook.


Образовательный видеоконтент


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Образовательные ролики — один из самых востребованных типов видеоконтента в интернете, от часто задаваемых вопросов, обзоров продуктов до онлайн-образования. 68% потребителей предпочитают смотреть видео, чтобы узнавать о новых продуктах или услугах.


Интерактивные видео


Интерактивное видео может быть разного формата, виртуальная реальность или игра и сопутствующие элементы. Главное — вы должны дать пользователям что-то сделать, как только они посмотрели видео. Не позволяйте им останавливаться на просмотре. Пользователи, которые смотрят ваше видео, уже взаимодействуют с вашим брендом и с большей вероятностью продолжат это взаимодействие.


Субтитры


Значительное количество пользователей смотрят видео в социальных сетях без звука. Для этого есть множество причин: от нежелания коллег слышать, что находится рядом с ними на экране, до просмотра видео в общественных местах на телефонах и общего раздражения по поводу звука. Субтитры и экранные инструкции или информация жизненно важны для обеспечения того, чтобы видеоконтент полностью доходил до аудитории.


Вертикальное видео


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80% контента человек воспринимает с экрана смартфона, а это всегда вертикальное его положение. Благодаря вертикальному контенту в социальных сетях Instagram и TikTok, теперь в широкие массы выходит формат вертикального видео. Теперь даже на YouTube можно загрузить видео вертикального формата.


Микровидео


Цель суперкоротких видео — закончиться до того, как появится опция «пропустить», и при этом заинтересовать пользователя. Такие видео должны быть динамичными, с яркими и привлекательными визуальными эффектами.

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