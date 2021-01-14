Каким должен быть контент в социальных сетях в 2021 году. Рекомендации специалистов

Все изменилось, и социальные сети тоже. Как бизнесу создавать контент для главных площадок для продвижения в 2021 году, мы спросили у специалистов диджитал и pr-агентств.

Галина Мершиева, digital-директор pr-агенства Gray Cardinals





Видеоконтент — это ваш «цифровой актив» в 2021 году. Сейчас Instagram запускает нововведение — Reels, функция, призванная составить конкуренцию TikTok, пока она внедрена не во всех странах, включая Казахстан. И это еще раз доказывает, что видеоконтент набирает обороты все сильнее и сильнее.

Мы советуем публиковать минимальное количество текста и делать основной упор на визуальное оформление постов и сторис. Сторис стали популярнее постов и перетягивают на себя основное внимание с ленты, в 2021 году этот тренд усилится. Почему еще стоит снимать больше сторис — алгоритмы Instagram охотно продвигают публикации, где есть активность, но добиться активности под постами сложнее, чем в сторис. Людям банально лень поставить лайк или написать комментарий, а в сторис больше инструментов, мотивирующих проявлять активность.

Подготовка контента для соцсетей имеет свои особенности. Учитывая эти особенности, можно выделить такие характеристики: краткий, развлекающий, вовлекающий, продающий, информативный.

Если люди читают и ставят лайки продающим постам, значит, пусть будет больше продающих постов. Активность упала — разбавлять информационными и развлекательными. Что касается Facebook, кроме публикации фото и видео, платформа предлагает свои инструменты для продвижения страницы: опросы, события, предложение, прямые трансляции. Это дополнительные возможности, чтобы разнообразить контент-план, которые не стоит игнорировать. Еще важно публиковать посты на казахском и русском языке. И главное — качество постов гораздо важнее, чем их количество.

Алена Хегай, креативный директор диджитал-агентства JAS





В 2021 году в тренде честный контент, правдивость в картинке, словах, мыслях и даже намерениях. Меньше ретуши и красивых слов, больше человечности. Контент нужно пропускать через призму пользы для потребителя.

Бизнес может рассказывать о том, кто стоит за делом, люди — это главное. Рассказать о том, какие благие намерения сподвигли начать дело. Это поможет выстроить доверительные отношения с аудиторией в социальных сетях и будущими клиентами.

Полезно будет коротко и четко рассказать о том, что компания предлагает, в удобном для восприятия формате. Избавить клиента от необходимости тратить время на поиск информации. Текст в видео и субтитры делают информацию удобной для восприятия и упрощают навигацию.

Образовательный контент в развлекательном формате — идеально для социальных сетей в 2021 году. Хороший тому пример — вирусный TikTok приложения Notion. За два дня их видео набрало больше миллиона просмотров.

Если при создании контента нет возможности учесть все, то содержание важнее подачи. Под содержанием я имею в виду пользу, которую несет контент. Эффективность всегда важнее красивой картинки.

Анастасия Хмарская, директор программ лояльности и стратегического партнерства агентства Infocus





Ближайший год самым востребованным видом контента в социальных сетях будут сторис, они уже не первый год набирают популярность и в этом году будут на пике. Мы сейчас находимся в ситуации переизбытка информации, поэтому короткие сторис стали так актуальны. Из этого исходит и то, что в 2021 году будут все больше актуальны видео короткого формата, так как люди не готовы тратить свое внимание на длинные форматы.

В коротких видео компании могут рассказывать о своих преимуществах. Как никогда сейчас актуально рассказывать о людях, которые создают компанию, о том, чем они интересны и уникальны. Интересны истории про людей, интересная статистика компании, инновационные решения — все то, что можно уместить в видео от 30 до 60 секунд.

Прошло время лонгридов, но они имеют место быть, если контент действительно несет ценность и закрывает какую-то боль читателя.

Контент должен быть разным — и образовательным, и развлекательным. Многие приходят сейчас к тому, что обучение — это то, что будет с нами на протяжении всей жизни. Поэтому пользователь должен понимать практическую пользу, почему он должен быть подписан на вашу страницу, но и в то же время важно делать легкий развлекательный контент, когда можно переключить голову с рабочих процессов и просто полистать ленту.

В 2021 году важна оперативность, сейчас выигрывает тот, кто умеет быстро обрабатывать информацию и давать ее клиенту.