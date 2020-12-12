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Основатель SMM-агентства Jas о том, как в 2020 году изменился SMM, и советах на будущий год
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Сегодня в 11:50

Основатель SMM-агентства Jas о том, как в 2020 году изменился SMM, и советах на будущий год

Алма Урустемова — управляющий директор SMM-агентства JAS

2020 год сильно повлиял на SMM, в марте люди засели дома и проводили большее количество времени в социальных сетях. Люди в интернете не только потребляли развлекательный контент, но и совершали онлайн-покупки, учились и работали. Появилось много поводов освоить онлайн-площадки, реклама в диджитал-каналах стала наиболее актуальна. Этот год стал продуктивным для SMM-индустрии.

Насчет рекламных бюджетов в SMM: некоторые компании их срезали, некоторые временно заморозили, компании, чьи услуги находились в онлайне, только лишь увеличили свои бюджеты и присутствие в интернете.

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За этот год контент в социальных сетях стал живее, тренд в этом направлении был и так, но в период карантина это стало еще актуальнее. Стало важно быть естественнее, показывать свою личность и работать над личным брендингом. В период карантина многие люди столкнулись с трудностями, поэтому было странно показывать красивую рекламную картинку, в такое время нужно быть ближе к людям, сочувствовать и сопереживать.

Также стал популярным арт-продакшн: zoom-фотосессии, видео на смартфоны, самопродакшн, когда лидеры мнений и герои рекламных кампаний сами себя снимают в селфи-формате.

Советы предпринимателям на 2021 год

1. Важно успевать за обновлениями Instagram.

В Казахстане Instagram был и пока остается самой популярной площадкой. В ноябре Instagram обновил приложение, и теперь у нас стал доступен онлайн-шопинг через эту площадку. Также введены новые форматы по подборкам и гидам, где можно собрать свои посты в подборки.

2. Рассказывайте о себе, своей компании и ее миссии, своих сотрудниках, и только потом предлагайте что-то у вас купить.

3. В 2020 году активно развивались AR и дополненная реальность. Все эти технологии будут продолжать набирать активность, поэтому на них стоит обратить внимание.

4. Приглядитесь к TikTok, пока еще бизнесу сложно понять, как работает эта площадка. Но уже можно начать искать себе бренд-амбассадоров на этой площадке или даже запускать собственный канал. TikTok подходит для тех компаний, у кого целевая аудитория до 24 лет.

5. Вторые по важности социальные сети после Instagram — Facebook, TikTok, VK и Telegram, но здесь важно понимать, какая именно аудитория вас интересует.

6. Всегда давайте пользователям полную информацию о контактах, ценах, вашем местоположении, можно несколько раз повторять эту информацию в постах, сториз и актуальном.

7. Еще один важный пункт — модерация. Важно оперативно и качественно обрабатывать запросы в директ и комментарии, 15 минут в социальных сетях считается уже долгим ответом.

9. Обретите свой собственный Tone of voice, это ваш собственный уникальный живой голос, которым вы разговариваете со своими подписчиками. Чтобы разработать свой Tone of voice, нужно, прежде всего, определиться, кто вы, какой образ вы хотите сформировать, отсюда и будет складываться вся ваша коммуникация.

SMM — это классно и интересно, это инструмент, который может помочь предпринимателям в общении со своей аудиторией и ее изучении.

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